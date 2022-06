‘24/7 digitale zorg op afstand bij GGZ Noord-Holland-Noord toch heel dichtbij’

In de vierde aflevering van de videoreeks ‘Ons Hart voor Innovatie’ vertelt consultant zinnige zorg Ellen Schipper meer over het initiatief ‘24/7 zorg op afstand’ van GGZ-aanbieder Noord-Holland-Noord. Bij deze vorm van digitale zorg kunnen cliënten op ieder moment van de dag laagdrempelig contact opnemen met een digiteam op het moment dat zij het nodig hebben.

Daarmee wordt zwaardere zorg op een later moment voorkomen. En met succes: door 24/7 zorg op afstand worden cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord gemiddeld zeven dagen minder opgenomen. Ellen vindt dit een zeer waardevolle innovatie voor de cliënt, maar zeker ook voor de zorgprofessionals gezien het personeelstekort binnen de GGZ-sector.

Personeelstekort binnen GGZ uitdaging

Ellen: “Het personeelstekort binnen de sector is al lange tijd een uitdaging. Uit een nieuwe raming van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn blijkt dat het tekort de aankomende jaren zelfs gaat verdubbelen van 4200 professionals in 2022 naar 9300 in 2031. Wat dé oplossing is voor het tekort? Ik denk dat er niet één eenduidig antwoord is op die vraag. Om de zorg toegankelijk te houden zijn we als VGZ samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten, hun werkplezier te vergroten en gericht om te gaan met de beschikbare capaciteit. 24/7 zorg op afstand van GGZ Noord-Holland-Noord is daar een heel goed voorbeeld van.”

24/7 zorg op afstand biedt kansen

Deze vorm van digitale zorg op afstand biedt diverse kansen voor de arbeidsmarkt, vertelt Ellen: “Zo kunnen GGZ-professionals zorg bieden, zonder dat zij fysiek op locatie aanwezig zijn bij GGZ Noord-Holland-Noord. Dat is ideaal voor professionals die vanuit het buitenland werken of voor professionals die fysiek minder in staat zijn om op andere plekken te werken. Maar deze vorm van werken kan ook een uitweg bieden voor professionals die gaan re-integreren, bijna met pensioen gaan of lichamelijke klachten hebben. Kortom, dit is een prachtige werkplek voor GGZ-professionals die om deze redenen anders het vak zouden hebben verlaten.”

VGZ ziet veel potentie in deze innovatie en wil 24/7 zorg op afstand aan meer leden aan gaan bieden. Ellen hierover: “We zetten ons ervoor in om deze innovatie dit jaar onder de aandacht te brengen bij andere GGZ-organisaties, zodat het beschikbaar wordt voor steeds meer cliënten. Ik geloof echt in deze vorm van digitale zorg op afstand, het geeft cliënten meer eigen regie en ondanks dat het de zorg op afstand wordt geboden voelt het toch erg vertrouwd en dichtbij voor de cliënt.”

