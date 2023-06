AI is de sleutel tot een gezondere samenleving

AI-adoptie in de gezondheidszorg

In Europa is de adoptiegraad van AI in de gezondheidszorg 47 procent. Toch kunnen we in Europa en in Nederland meer doen om de invoering van AI in de gezondheidszorg te stimuleren. De realisatie hiervan gaat verder dan alleen de techniek zelf. Het is noodzaak dat de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van AI en data science een belangrijk onderdeel van de nationale agenda wordt en wetten ingevoerd worden zodat mensen meer vertrouwen in AI-technologieën krijgen.

Het aantal AI-toepassingen in de gezondheidszorg blijft toenemen, zo wordt het tegenwoordig ook gebruikt voor preventie en gezondheidscontroles. Volgens onderzoek van PwC uit 2017 zou het gebruik van AI voor de preventie, de diagnose en de behandeling van slechts drie veel voorkomende aandoeningen (obesitas bij kinderen, dementie en borstkanker) de komende tien jaar voor een kostenbesparing van meer dan 170 miljard euro kunnen zorgen. Tegelijkertijd zal het ook de toegang tot en de beschikbaarheid van tijdige zorg verbeteren.

De toekomst van AI in de gezondheidszorg

Om toekomstige mutaties van COVID-19 te voorkomen, hebben onderzoekers van de University of Southern California een Machine Learning (ML) model ontwikkeld dat in seconden, in plaats van maanden of jaren, vaccins ontwikkeld en ze daarna aan de medewerkers op de priklocaties beschikbaar stelt.

Uit een onderzoek van Optum blijkt dat directieleden in de gezondheidszorg steeds optimistischer zijn dat hun investeringen in AI binnenkort rendement zullen opleveren. Van de onderzochte groep voorspelt 59 procent dat AI binnen drie jaar tastbare besparingen zal opleveren, een stijging van 90 procent sinds 2018.

Nu de geneeskunde zich blijft ontwikkelen en wearable devices en Internet of Things (IoT) marktaandeel winnen, vertrouwen patiënten, clinici en onderzoekers steeds meer op AI. Onder andere voor het stroomlijnen van diagnoses, versnellen van behandelonderzoek, voorspellen van risico’s en bewaken van de volksgezondheid.

Het is echter cruciaal om te bedenken dat AI, ontwikkeld door mensen, dezelfde vooroordelen kan hebben als mensen. De toekomst van AI zal alleen succesvol zijn als de technologieën die de zorgverlening ondersteunen eerlijk en zoveel mogelijk vrij van vooroordelen zijn.

Een gegevensstructuur weven

AI in de gezondheidszorg heeft alleen zin als er een koppeling is met de juiste databases. Een van de grootste uitdagingen voor managers in de publieke sector is dat hun data zijn opgeslagen in een infrastructuur die niet geschikt is voor het doel. Om niet alleen te profiteren van AI, maar ook van AI-ondersteunde toepassingen, moeten zorgorganisaties gegevens van verschillende teams en locaties kunnen opslaan, beheren en analyseren.

De oplossing voor dit probleem moet bestaan uit het creëren van krachtige datastructuren waarmee data naadloos en veilig tussen meerdere clouds, private opslag en Software as a Service (SaaS)-toepassingen kunnen stromen. Dit is essentieel voor AI-gerelateerde medische toepassingen waarbij gegevens gedeeld moeten worden voor analyse met gespecialiseerde deskundigen, om ziekten te diagnosticeren en bij te dragen aan medisch onderzoek.

AI heeft een grote toekomst in de gezondheidszorg en zal een sleutelrol spelen bij het oplossen van veel van de uitdagingen waarmee patiënten en gezondheidswerkers worden geconfronteerd. Wil AI een echte impact hebben, dan is het absoluut noodzakelijk dat de juiste fundamenten voor de gegevensinfrastructuur aanwezig zijn en dat ethiek een prioriteit is.