Drie redenen om low-code technologie toe te passen

Waarom is low code juist zo interessant voor MedTech-bedrijven? Zij zijn altijd al gedreven door innovaties. Dit is begonnen bij de hardware, maar verschuift sinds tien jaar steeds meer naar het bieden van oplossingen op basis van software en dienstverlening. Zo leveren zij steeds vaker diensten om de workflow en administratieve processen van hun klanten te verbeteren, bijvoorbeeld voor voorraadbeheer van reserveonderdelen of zelfs het optimaliseren van het gebruik van het medische apparaten en de inzet bij patiëntenzorg.

Low-code software kan worden gezien als het middel dat deze verschuiving van het businessmodel – van producten naar diensten – vergemakkelijkt voor MedTech-bedrijven. En dat brengt verschillende voordelen met zich mee, zowel voor zorgverleners als voor patiënten.

Wat doet low-code dan precies?

Deze technologie maakt applicatieontwikkeling met minimale codering mogelijk, waardoor het dus makkelijker wordt om applicaties te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van visuele elementen, wat de ontwikkeling van gebruikersinterfaces veel intuïtiever maakt. Het gebruiksgemak van de technologie vertaalt zich in flexibiliteit en herbruikbaarheid voor werkprocessen. En dat levert bedrijven, waaronder MedTech-bedrijven, snelheid en wendbaarheid op. Ondanks deze voordelen, wordt de technologie nog niet breed ingezet in de gezondheidszorg en dat heeft verschillende redenen.

Omdat patiënten hoe dan ook medische zorg nodig hebben, is er voor ziekenhuizen – waar MedTech-bedrijven leverancier zijn – minder ‘prestatiedruk’ om de beste patiëntervaring te bieden. Dit is voor bijvoorbeeld retailers anders. Wanneer zij niet de beste klantervaring bieden, betekent dat dat zij zakelijke kansen mislopen.

Een tweede reden is de ‘legacy’ ERP-softwaresystemen waar veel MedTech-bedrijven op dit moment nog mee werken. Deze systemen zijn diep ingebed in allerlei bedrijfsprocessen, waardoor het niet makkelijk is om ‘zomaar’ over te stappen op nieuwe technologie als low-code. Met de huidige ERP-softwaresystemen zijn MedTech-bedrijven echter sterk afhankelijk van wereldwijde software roadmaps en beperkte nieuwe releasecycli, die minder snel nieuwe en rijkere functionaliteiten aanbieden dan wendbare low-code technologie.

Om snel te kunnen innoveren en nieuwe functionaliteiten versneld in te zetten, is het zeker interessant om low-code technologie te overwegen. Niet alleen voor het verbeteren van interne processen bij MedTech-bedrijven, ook om in te zetten bij eindklanten voor het ondersteunen van zorgpersoneel binnen ziekenhuizen waarmee de patiëntervaring verbetert én een betere gebruikerservaring aan MedTech haar klanten biedt.

1. Interne processen verbeteren met low-code

Zoals hierboven al benoemd, gebruiken MedTech-bedrijven vaak legacy ERP-softwaresystemen. Dit werkt niet altijd even gebruiksvriendelijk voor werknemers en dat kan anders. De interne operationele efficiëntie kan worden verhoogd door van schaduw-IT en gefragmenteerde IT-landschappen naar bedrijfsbrede technologie op basis van low-code te gaan.

Dat heeft als voordeel dat bijvoorbeeld de front-end-ervaring voor medewerkers geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt, terwijl ingewikkelde back-office ERP-systemen aan de achterkant in tact blijven. Dit vertaalt zich in verschillende quick wins voor MedTech-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan minder behoefte aan training, omdat bepaalde processen gestandaardiseerd worden. Ook wordt er tijd bespaard, omdat het systeem gebruiksvriendelijker werkt en wordt er ademruimte gecreëerd voor incrementele innovatie en verbeteringen. Dat terwijl de business gewoon doordraait.

2. Zorgpersoneel ontzorgen en voordelen voor patiënten

We weten allemaal dat er personeelstekorten zijn binnen de gezondheidszorg. Tegelijkertijd heeft het zorgpersoneel te maken met een toename van het aantal patiënten dat zij moeten behandelen. Hier ligt een belangrijke kans voor MedTech-bedrijven om het zorgpersoneel te ondersteunen. Met de bestaande mogelijkheden van low-code softwareplatforms kunnen zij zich namelijk meer richten op de zorgverlening richting patiënten, zodat zij niet onnodig veel tijd kwijt zijn aan het administreren in logge, vaak gebruiksonvriendelijke legacy-systemen.

En er ligt ook een kans voor de inzet van low-code oplossingen met voordelen voor patiënten. En voor hen die medische apparaatjes gebruiken, zoals glucosemeters voor diabetespatiënten, is er nog een bijkomend voordeel. Met die apparaatjes wordt namelijk data gegenereerd en met behulp van low-code kunnen zorgverleners deze data op afstand uitlezen. Zo kunnen zij vervolgens een datagedreven dialoog voeren met hun patiënt en kunnen de juiste digitale gezondheidsdiensten worden geboden. Dit vertaalt zich uiteindelijk in gepersonaliseerde triage met een betere en tijdige interactie tussen zorgverlener en patiënten. Uiteindelijk geeft het de patiënt meer regie over gewenste ondersteuning en vergroot het zelfmanagement om te kunnen omgaan met je chronische ziekte.

3. Klantervaring optimaliseren

Er wordt voorspeld dat de markt voor medische apparatuur een omzetgroei van 4,5 procent zal doormaken in Nederland tussen 2023 en 2027. Daarbij wordt een goede klantervaring steeds belangrijker, ook voor partijen die MedTech-apparaten aanschaffen.

Een mobiele applicatie, gebouwd met behulp van low-code, kan de klantervaring van ziekenhuizen verbeteren. In plaats van zich voornamelijk te richten op de verkoop van technologie aan klanten en achteraf alleen updates over de technologie per e-mail te sturen, geeft een applicatie toegang tot technische ondersteuning, probleemoplossing en onderwijs. Dit heeft onder andere als voordelen een groter verkooppotentieel, slimmer gebruik van data, verbeterde productiviteit en een soepelere en uitgebreidere klantervaring. Een win-win situatie dus voor MedTech-bedrijven én ziekenhuizen.

Low-code technologie heeft als voordeel dat het gemakkelijk te integreren is met andere systemen en databases. Bovendien hoef je met low-code niet te wachten op verbeteringen in legacy-systemen en kunnen er gemakkelijk verbeteringen doorgevoerd worden met betrekking tot de gebruikerservaring en functionaliteiten. Met behulp van low-code kunnen MedTech-bedrijven een brug slaan tussen zowel interne systemen als zorgverleners als patiëntendiensten als verbeterde klantervaringen. En dat alles ten goede van de gezondheidszorg.

