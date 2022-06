LUMC doet voortaan aan centrale monitoring IT-netwerk

“Destijds was de wens om met een systeem te gaan werken waarin verschillende elementen binnen één omgeving gemonitord kunnen worden. Zo wordt er 24 uur per dag zicht gehouden op de gezondheid van het netwerk en daarmee indirect ook de gezondheid van de patiënten.” Bouwman gaat in op de lessons learned, de stand van zaken en de toekomstplannen met het monitoring-systeem.

Gespecialiseerde zorg

Het LUMC is een universitair ziekenhuis met veel verschillende afdelingen voor specialistische zorg. Eén van de zaken die essentieel is om die zorg te kunnen waarborgen is goed functionerende IT. Binnen het ziekenhuis is er daarom een centraal IT-team dat het netwerk monitort. Daarnaast zijn er IT-specialisten werkzaam op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo wordt er 24 uur per dag toezicht gehouden op de gezondheid van het netwerk, en daarmee indirect ook de gezondheid van de patiënten.

In 2019 besloot het LUMC om over te stappen naar een nieuw netwerkmonitoringssysteem. Uiteindelijk kozen zij voor PRTG van Paessler. Ze hadden namelijk de wens om met een systeem te werken waarin verschillende elementen binnen één omgeving in de gaten gehouden kunnen worden. “Aan het einde van dat jaar begonnen we met het implementeren van Paessler en vanaf dat moment is het heel snel gegaan. We kozen voor PRTG vanwege het grote aantal gebruikers van de oplossing, de flexibiliteit en de mogelijkheid om medische apparatuur te monitoren”, legt Bouwman uit.

En dat is goed in de smaak gevallen. Het centrale IT-team dat met Paessler werkt, bestaande uit 1,5 fte, evenals de eindgebruikers van de verschillende afdelingen geven lovende recensies. De oplossing was volgens Bouwman zelfs zo populair dat de eerste licentie al snel niet groot genoeg bleek. “Vanwege de populariteit onder onze collega’s hebben we vorig jaar geüpgraded en maken nu gebruik van de Enterprise-variant. Inmiddels draaien er binnen het LUMC zo’n 20 servers met PRTG en 1000 servers in PRTG. Om mijn collega’s te enthousiasmeren heb ik interne trainingsessies georganiseerd.”

Eigenwijs

Het LUMC werkt naar eigen zeggen vrij ‘eigenwijs’. Vooral de IT-afdeling wil graag alles zelf doen. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Zo duren implementaties op deze manier soms wat langer, hoewel dat bij die van Paessler zeker niet het geval was. Het voordeel van deze manier van werken is dat het team van Bouwman heel goed weet hoe alle systemen zijn opgebouwd en deze zijn ingericht.

Het installeren van PRTG verliep volgens Bouwman erg eenvoudig en de implementatie verliep soepel. Na de initiële installatie is het namelijk een kwestie van opbouwen en doorbouwen. “Het implementeren verliep heel soepel en dat beviel goed. We hebben daarvoor de Knowledge Base van Paessler geraadpleegd. Daarin is veel nuttige informatie te vinden.”

De verschillende afdelingen in het ziekenhuis zijn vrij om zelf te bepalen hoe zij hun monitoring inrichten. Zo is op de neonatologie-afdeling (NICU) de monitoring uitbesteed aan derde partijen. “Als centraal IT-team monitoren wij vervolgens hun monitoring. Zo zijn we er altijd zeker van dat alles goed werkt. Maar het blijft aan afdelingen zelf te kiezen om hun systemen om te zetten naar het nieuwe systeem. Voor ons is het in ieder geval eenvoudig om ze toe te voegen.”

Voordelen centrale monitoring

Het LUMC werkte eerder ook al met een andere monitoringtool (SCOM). Maar nu ze met PRTG werken, merkt het ziekenhuis dat de interface van Paessler een stuk sneller is. En de manier waarop de informatie wordt getoond wanneer je een sensor opent, is erg intuïtief. “Met Paessler zien we gelijk alle belangrijke informatie in één oogopslag. Dit geeft direct inzicht in wat er aan de hand is. Daarnaast laten we de dashboards binnen het ziekenhuis op grote tv-schermen zien. Zo hebben alle collega’s dezelfde belangrijke informatie.”

PRTG draait virtueel in het LUMC. Om het monitoringssysteem ook te monitoren heeft het LUMC daarom gekozen voor een tweede PRTG-omgeving die is ingericht om de eerste oplossing te monitoren. De tweede omgeving is wel fysiek, geeft Bouwman aan, om de virtuele servers te monitoren. “PRTG geeft ons het vertrouwen en volledige inzage in de actuele status van onze systemen. Het ontzorgt de zorgsector aanzienlijk.”

Nieuwsgierig naar monitoring

De keuze voor PRTG was zo gemaakt voor de IT-afdeling van het LUMC. Bouwman durft zelfs gerust te stellen dat alle gebruikers binnen zijn organisatie enthousiast zijn, alleen al vanwege de populariteit van het systeem. Collega’s van andere afdelingen zijn nieuwsgierig en komen kijken naar het monitoringsysteem.

Iedere ziekenhuisafdeling die PRTG gebruikt kan een eigen omgeving inrichten. “Zo kiezen afdelingen zelf wat ze willen monitoren. Bij Radiotherapie zijn ze helemaal losgegaan. Dat vind ik mooi om te zien. De vrijheid van het zelf kunnen inrichten is echt een groot voordeel.”

Die vrijheid zie je volgens Bouwman ook terug in het gebruik van de API. “Wij hebben onze eigen Data Warehouse opgebouwd. We hebben inmiddels meer dan 1000 servers in PRTG draaien. Het is de ideale oplossing waarmee je uiterst breed en flexibel kunt monitoren”, besluit Bouwman

Willem Bouwman werkt op de centrale IT-team van het UMC. Samen met zijn collega Diana houden zij met zijn tweeën (1,5 fte) het systeem van Paessler draaiende op hun afdeling.