Zorginnovatie: verantwoordelijkheid van ons allemaal

In de afgelopen periode heb ik samen met mijn collega’s een beweging binnen Menzis op gang gezet. Een digitale beweging. Het is gelukt om zorginnovaties naar ons toe te trekken en een gemeenschappelijk innovatief netwerk op te bouwen. Er waait een frisse, vernieuwende wind die ons helpt om digitale zorg op de kaart te zetten. En ondanks dat het uitdagend is om innovatief denken in een grote organisatie te stimuleren, hebben we er met elkaar een draai aan gegeven. Hoe we dit hebben klaargespeeld? 3 stappen vormen de rode draad.

Stap 1: Interne krachtenbundeling

Het begon met een groep collega’s die intrinsiek gemotiveerd waren om onze ambitie voor digitale zorg en innovatie waar te maken. Dit multidisciplinaire team noemde zichzelf het ‘digiteam’. Wij komen uit verschillende afdelingen en teams, en maken tijd vrij naast ons werk als projectmanager, arts, beleidsmedewerker of communicatieadviseur. 2 tot 3 keer per week treffen we elkaar en pakken we met veel enthousiasme nieuwe initiatieven op. Zowel van binnen en als van buiten onze organisatie.

Stap 2: Zorgverleners en ondernemers te gast

De eerste weken van de coronacrisis werkten we vooral op basis van positieve energie en doken we op alle ideeën die voorbijkwamen. Van slimme koortsdetectie tot digitale communicatietool voor ziekenhuizen. Door de veelheid en verscheidenheid was het moeilijk om alle initiatieven goed te beoordelen en verder te brengen. Dat moest efficiënter, zonder onze energie te verliezen. Zo belandden we bij stap 2: een proces en format met vaste pitchdagen voor innovatieve ondernemers en inspiratiesessies voor innovatieve zorgverleners. Natuurlijk digitaal; via Microsoft Teams.

Op onze website kan iedereen een vernieuwend idee aan ons voorleggen. Daar vind je ook informatie en tips voor je innovatie. Als je idee bij onze ambitie past, sturen we je een uitnodiging voor een pitch. We hebben nu 1 keer per maand 4 pitches op het programma staan, van elk een half uur. Vóór je pitch delen we met je waarop we als zorgverzekeraar letten en aanslaan. 3 tot 4 dagen erna krijg je onze feedback en hoor je of we je verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld door je idee te introduceren in ons netwerk van ondernemers, kennisinstellingen, overheidsinstanties en zorgaanbieders.

Stap 3: De funnel voor de olievlek

Het was nooit de bedoeling om van het digiteam een geïsoleerde innovatieclub binnen Menzis te maken. Toch kwamen we er vrij snel achter dat het niet vanzelf gaat om andere collega’s, afdelingen en management erbij te betrekken. Een grote organisatie vraagt duidelijkheid over welke verantwoordelijkheid waar ligt, en de komst van het digiteam zorgde bij sommigen voor verwarring. We wilden niet te veel kaders, maar enige afbakening blijkt wel nodig.

De oplossing lag voor ons in een eenvoudige innovatiefunnel. Die geeft duidelijkheid zónder een keurslijf te zijn. Bovenin vullen we ‘m met innovatieve ideeën en concepten. Halverwege de funnel vallen de innovaties af, waarmee we niet verdergaan. En onder uit de trechter komen concrete opgeschaalde digitale zorginnovaties.

Als digiteam zorgen we voor vulling van de trechter en nodigen we collega’s en management uit bij de pitch- en inspiratiesessies. Zo landen de beste ideeën in onze organisatie. Steeds vaker doen we de boordeling en opschaling van innovaties trouwens met andere zorgverzekeraars. Een goede ontwikkeling, omdat we daarmee sneller kunnen uitbouwen.

Sommige innovaties vallen na de pilot alsnog uit de funnel. Dit gebeurde vorig jaar bijvoorbeeld, na een pilot met de slimme koortsdetectie. We concludeerden toen met de leverancier dat het systeem nog onvoldoende waterdicht was. Daarom gingen we niet over tot opschaling.

Van idee tot opschaling

Geef er je eigen draai aan

Ik merk dat onze multidisciplinaire aanpak – met de pitchdagen, inspiratiesessies en innovatiefunnel – aanslaat bij collega’s, ondernemers en zorgverleners. Het Ministerie van VWS is bijvoorbeeld geïnteresseerd en sluit aan om mee te kijken. En Mura Zorgadvies heeft zich voor het eigen Digi Innovatie Team laten inspireren door onze aanpak.

Hopelijk brengt ons stappenplan ook jou op ideeën. Natuurlijk is elke organisatie anders, maar je kunt er vast uithalen wat op jou van toepassing is en er je eigen draai aan geven. Ik zou zeggen: ‘Aan de slag, want zorginnovatie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!’

Meer weten over zorginnovatie bij Menzis óf een idee bij ons aandragen? Ga naar ons innovatieportaal.

Benieuwd naar onze visie op digitale zorg? Die vind je hier.