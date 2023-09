Succesvolle test met BCI én ruggenmergimplantaat bij verlammingspatiënten

ONWARD, een toonaangevend medisch technologiebedrijf dat zich toelegt op het herstellen van beweging en functie bij mensen met een dwarslaesie (SCI), heeft eind september een doorbraak aangekondigd. Met zijn ‘ARC-IM Therapy’ is het bedrijf een pionier op het gebied van ruggenmergstimulatie na een dwarslaesie. Uniek is dat het nu bij een patiënt met succes zowel een ARC-IM ruggenmergimplantaat als een BCI heeft geplaatst die op slimme wijze kunnen samenwerken.

Herstel mobiliteit

De therapie heeft al bewezen dat ze na ruggenmergletsel de mobiliteit kan herstellen en de bloeddruk kan stabiliseren. Wat de aankondiging van de test bij mensen opmerkelijk maakt, is de integratie van een geavanceerde brein-computer interface (BCI), vergelijkbaar met het implantaat dat is ontwikkeld door Elon Musk’s Neuralink. Een brain-computer interface of BCI is een technologie waarbij bepaalde hersensignalen worden gemeten en gedigitaliseerd, die vervolgens door een computer worden geclassificeerd en in acties worden omgezet.

Unieke brain computer interface (BCI)

De procedure vond plaats in het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne, Zwitserland, onder toezicht van de gerenommeerde neurochirurg Dr. Jocelyne Bloch. Op 14 augustus 2023 werd de ARC-IM stimulator succesvol geïmplanteerd bij een patiënt met een dwarslaesie, en slechts negen dagen later volgde de implantatie van de draadloze BCI WIMAGINE®, ontwikkeld door CEA-Clinatec.

Wat deze BCI uniek maakt, is het vermogen om de intentie van een verlamde persoon om zijn bovenste ledematen te bewegen op te vangen en te vertalen met behulp van kunstmatige intelligentie. De gedecodeerde gedachten worden vervolgens omgezet in door gedachten gestuurde bewegingen die mogelijk worden gemaakt door de ARC-IM stimulator. Dr. Jocelyne Bloch, die de implantatieprocedures leidde, meldde dat de ingrepen soepel verliepen en dat ze nu samenwerken met de patiënt om de geavanceerde innovatie te gebruiken om de beweging van zijn armen, handen en vingers te herstellen.

Medische doorbraak

Deze medische doorbraak is een onderdeel van een lopend klinisch onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van gedachte-geïnitieerde ruggenmergstimulatie na een dwarslaesie, dat wordt ondersteund door een subsidie van de European Innovation Council. Het project wordt gecoördineerd door de mededirecteuren van NeuroRestore, Professor Grégoire Courtine en Dr. Jocelyne Bloch, samen met Guillaume Charvet, hoofd van het Medical Device Development Lab bij CEA-Clinatec. Dave Marver, CEO van ONWARD, spreekt zijn enthousiasme uit over deze prestatie en benadrukte de rol van samenwerking bij het bereiken van dit doel. “We voelen ons bevoorrecht dat onze technologie deel uitmaakt van dit onderzoek.”

Meer veelbelovende BCI-implantaten

Deze ontwikkeling komt op een moment dat de medische wereld getuige is van een opmerkelijke toename van implantaten die met het brein interacteren, bijvoorbeeld om verlammingspatiënten te helpen bewegen. Het bekendste bedrijf op dit gebied is Neuralink van de kleurrijke ondernemer Elon Musk. Onlangs nog kondigde Neuralink nog aan dat het ook goedkeuring heeft gekregen voor het werven van proefpersonen voor de eerste menselijke proef met zijn BCI-hersenimplantaat voor verlammingspatiënten.

Een ander opmerkelijk bedrijf rond dit thema is Synchron. Opmerkelijk bij de innovatie van dit technologiebedrijf is dat het een implantaat heeft ontwikkeld dat vrijwel non-invasief in het hoofd kan worden geplaatst, zonder chirurgische ingrepen. Die benadering biedt een praktisch alternatief voor invasieve procedures en heeft al veelbelovende resultaten opgeleverd.

De vooruitgang op het gebied van hersenimplantaten belooft kortom nieuwe hoop voor mensen met ruggenmergletsel en andere neurologische aandoeningen. Het biedt de mogelijkheid voor herstel en herwonnen mobiliteit voor duizenden individuen wereldwijd.