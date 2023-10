Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand

Het slimme horloge bevindt zich momenteel in een uitgebreide onderzoeks- en testfase. De ontwikkeling van het innovatieve apparaat is mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen de Hartstichting en partners zoals TU/e, Universiteit Eindhoven, Universiteit Tilburg, Amsterdam UMC, Stan en Philips. Cardioloog Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis en tevens hoogleraar aan de TU/e is nauw betrokken bij deze zogeheten Beating Cardiac Arrest-studie (BECA-studie).



In Nederland worden jaarlijks 17.000 mensen getroffen door een hartstilstand, waarvan slechts 20 procent buiten het ziekenhuis overleeft. Dit heeft niet alleen ernstige fysieke consequenties maar leidt ook tot emotionele en maatschappelijke gevolgen. Vaak houden overlevenden blijvende schade over, zoals hersenbeschadigingen, waardoor hun levenskwaliteit wordt aangetast.

Algoritmen

Het nieuwe slimme horloge wordt maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om nauwkeurige detectie van hartstilstanden te garanderen. De smartwatch wordt om de pols gedragen en meet, via sensoren die in het horloge verwerkt zijn, de variaties in lichtreflecties door het kloppen van het hart. Momenteel wordt het horloge getest tijdens ingrepen in het ziekenhuis. Naast technologische uitdagingen worden ook de ethische aspecten grondig onderzocht, zoals de acceptatie van deze technologie door het publiek en de vraag of mensen bereid zijn jarenlang een horloge te dragen dat hen herinnert aan het risico op een plotselinge hartstilstand.

Het innovatieve project wordt uitgevoerd binnen het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), een strategische samenwerking tussen het Catharina Ziekenhuis, de Technische Universiteit Eindhoven, Philips Eindhoven, Máxima MC en het Kempenhaeghe slaap- en epilepsie centrum. Meer dan honderd promovendi, samen met experts, artsen, en wetenschappers van deelnemende partners, werken aan dit project.

Slimme horloges steeds slimmer

De ontwikkeling van dit slimme horloge past goed bij de huidige trend van thuismonitoring en de inzet van wearables. Moderne smartwatches zoals de Fitbit en Apple Watch zijn langzaam maar zeker geëvolueerd van eenvoudige apparaatjes naar geavanceerde gezondheidsmonitoringstoestellen. Ze meten niet alleen de hartslag en hartritme, maar kunnen ECG’s maken, het zuurstofgehalte in het bloed meten en slaappatronen en stressniveaus in kaart brengen. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentie is het al mogelijk om hartfalen te voorspellen, zelfs voordat symptomen zich fysiek manifesteren.

Technologie met potentie

De potentie van deze technologie is enorm en dit grote onderzoek biedt een veelzijdig inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen ervan. Bijzonder is dat het onderzochte slimme horloge in een acute fase een melding doet en in dus straks écht levensreddend kan zijn. Door samenwerking en innovatie wordt gestreefd naar een wereld waarin levens kunnen worden gered door middel van permanente draagbare technologie. Hoewel het nog even zal duren voordat er een prototype beschikbaar is voor gebruik buiten het ziekenhuis, is deze studie een mooie stap op weg naar het verhogen van de overlevingskans bij hartstilstanden.