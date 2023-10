NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden

Het advies van de NZa is terug te lezen in haar rapport: ‘Van regiobeelden naar doelgerichte regioplannen.’. Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen om regionale samenwerking vorm te geven. Het ontwikkelen van deze plannen wordt mede ingegeven door het Integraal Zorgakkoord.

Begin juli zijn de regiobeelden van alle zorgkantoorregio’s en Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-regio’s gepubliceerd. Daarin staan gegevens over het (te verwachten) zorggebruik, de zorgvraag en het zorgaanbod.

Regiobeelden

De NZa ziet dat met deze (nieuwe) regiobeelden in alle regio’s een belangrijke stap voorwaarts is gezet. Maar in deze fase wil de NZa de regionale partijen aandachtspunten meegegeven voor de vervolgstappen. Alle regio’s moeten namelijk op basis van deze regiobeelden uiterlijk 1 januari 2024 een duidelijk regioplan hebben opgesteld met daarin de belangrijkste veranderopgaven voor de komende jaren. Dat is zo afgesproken in het Integraal Zorgakkoord.

Knelpunten aanscherpen

De NZa zet zich onder meer in voor een passende organisatie van zorg in regionetwerken en –ketens om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen. Het NZa-rapport geeft inzicht in de belangrijkste knelpunten die partijen hebben beschreven. Knelpunten die vaak worden benoemd zijn demografie en personeelskrapte.

Maar de NZa vindt dat hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot de capaciteit van het regionale zorg- en welzijnsaanbod een grotere plaats in de analyse. Er moeten wat de NZa betreft gesprekken plaatsvinden in de regio om de knelpunten verder te ontrafelen en concreter te maken. Alleen dan kunnen er doelgerichte regioplannen resulteren in goede zorgtransformaties.

ICT onderbelicht

Uit een andere, recente analyse door technologie- en consultancybedrijf IG&H blijkt dat de regiobeelden van Nederlandse zorgkantoorregio’s voornamelijk zijn gericht op arbeidsmarktproblemen en de groeiende zorgvraag bij ouderen. Opmerkelijk is dat thema’s die mogelijk kunnen bijdragen om de zorg betaalbaar te houden zoals duurzaamheid en technologische innovaties, nogal onderbelicht blijven. De analyse van IG&H is gebaseerd op de pagina’s met conclusies van alle 35 regiobeelden.