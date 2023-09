Philips’ Vooraanstaande Zorginnovatie op Dutch Design Week

Philips-designers werken continu aan het verbeteren techniek om de gezondheidszorg en de zorg voor patiënten te verbeteren. De Dutch Design Week is het grootste, jaarlijkse design-event van Noord-Europa. Het vindt plaats in Eindhoven en is verspreid over 120 locaties. Designers tonen er hun werk en concepten. In het Philips Museum tonen de Philips designers hun projecten onder het thema ‘Designing the Sense(s) of Care’.

Zorg transformeren via techniek

In het Philips Museum, worden tijdens de Dutch Design Week vier prijswinnende projecten van Philips-designers tentoongesteld. Deze projecten werden dit jaar beloond met prestigieuze internationale prijzen, zoals de Red Dot Design Awards, IF Design Awards en UX Design Awards. In het Philips Museum kunnen bezoekers onder meer luisteren hoe subtiele veranderingen in alarmgeluiden een minder stressvolle omgeving kunnen creëren voor zorgverleners en patiënten. Ook kunnen ze zien hoe Philips Design de cardiologen helpt om een 3D-echo te maken vanuit het hart van de patiënt. Om hartritmestoornissen te voorkomen is een nieuw zorgpad en een digitaal platform bedacht.

Tijdens de Dutch Design Week kunnen bezoekers in gesprek gaan met de designers achter deze projecten in de Design Talks. Tijdens deze online Design Talks laten zij voor een keer de binnenkant van hun schetsboekje zien en vertellen ze het verhaal achter hun concept. De Design Talks worden op vier verschillende tijdstippen gehouden. Bezoekers kunnen zich inschrijven via deze website.

Verschuiving naar huis

Philips is van mening dat digitalisering zorgt voor een verschuiving van zorg naar de thuisomgeving. Het Philips Future Health Index 2023-rapport van Philips, die uitgebreid als bijlage verschijnt in Editie 5 van het ICT&health magazine, toont hoe leiders in de gezondheidszorg nieuwe zorgverleningsmodellen voorzien die patiënten ondersteunen ongeacht waar ze zich bevinden.

Dat betekent dat er steeds minder wordt uitgegaan van het traditionele, op ziekenhuis gerichte model. Zo zegt 42 procent van de zorgleiders en -beslissers dat hun organisatie nu al acute zorg in de thuisomgeving levert. Nog eens 40 procent wil dit in de komende drie jaar gaan doen.