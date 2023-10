Nederlandse primeur: Kind wacht met mobiel steunhart thuis op harttransplantatie

Traditionele steunhartapparatuur, ter grootte van een kleine koelkast, beperkte vooralsnog de mobiliteit van patiëntjes. Dankzij deze nieuwe technologie, die als de ‘Mercedes Benz’ onder de steunhartapparatuur wordt beschouwd, kunnen patiënten weer actief zijn en genieten van hun kindertijd. Het mobiele steunhart is kleiner van formaat en stelt jonge patiënten in staat om uit bed te komen, naar buiten te gaan en te doen wat kinderen leuk vinden.

Medische miniaturisatie

Deze doorbraak is een illustratie van de groeiende trend van medische miniaturisatie, waarbij medische apparatuur steeds kleiner en draagbaarder wordt. Dat lukt niet alleen bij hartapparatuur maar ook bij ECG-apparatuur, scanningsapparaten en kleinere dialyseapparatuur waardoor patiënten steeds vaker thuis kunnen dialyseren. Mede dankzij thuismonitoring en miniaturisatie ervaren patiënten meer zelfregie hebben en wordt de efficiëntie van het zorgproces vergroot.

Hoofd kinder-IC Matthijs de Hoog vertelt: “De technologische vooruitgang, met betrekking tot het mobiele steunhart, betekent niet alleen een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven voor deze jonge patiënten, maar stelt hen ook in staat om thuis in vertrouwde omgeving te wachten op de harttransplantatie en dat is gunstig voor iedereen.”

Harttransplantatie bij kinderen

Het Erasmus MC Sophia, het enige centrum in Nederland dat harttransplantaties bij kinderen uitvoert, heeft hiermee een belangrijke mijlpaal bereikt in de kindergeneeskunde. Het nieuwe mobiele steunhart biedt hoop en perspectief aan kinderen zoals Loulou, een vierjarig meisje met ernstig hartfalen, terwijl ze wachten op een zeldzaam donorhart.

De opvallende innovatie is mogelijk gemaakt dankzij jarenlang werk en inzet van medische professionals, waaronder kindercardioloog dr. Dalinghaus en Kinder-IC verpleegkundige Lian Schouwenaars, die hun expertise hebben gedeeld en de ouders van Loulou hebben opgeleid in het gebruik van deze baanbrekende technologie.