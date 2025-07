100e robot gestuurde hartklepoperatie in het LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft onlangs de honderdste succesvolle hartklepreparatie uitgevoerd met behulp van de DaVinci-operatierobot. De ingreep richt zich op de mitralisklep, een van de vier hartkleppen, die bij patiënten niet goed sluit waardoor bloed terugstroomt naar de longen en het hart extra hard moet werken. Dankzij deze minimaal invasieve techniek herstellen patiënten sneller en met minder littekens, terwijl de kwaliteit van de ingreep gelijk blijft aan traditionele methoden.

In tegenstelling tot de klassieke operatie via een sternotomie, waarbij het borstbeen wordt geopend, maakt de robotchirurgische aanpak gebruik van kleine incisies tussen de ribben. Hierdoor ondervinden patiënten minder chirurgisch letsel, ervaren zij minder pijn en kunnen zij hun dagelijkse activiteiten sneller hervatten. “Voor een geselecteerde groep patiënten is dit een veilig en effectief alternatief. We bereiken hetzelfde chirurgische resultaat, maar met minder impact op het lichaam”, aldus hartchirurg Meindert Palmen.

Geavanceerde technologie en teamwork

Tijdens de ingreep bestuurt de chirurg de robotarmen via een console met driedimensionale beeldvorming, terwijl een tweede chirurg aan de operatietafel assisteert. Aan de robotarmen zijn fijne instrumenten bevestigd die de chirurg met uiterste precisie aanstuurt. Het hart wordt tijdelijk stilgelegd, waarbij een hart-longmachine de bloedsomloop en zuurstofvoorziening overneemt. Vervolgens wordt de mitralisklep gerepareerd door onder andere het plaatsen van kunstmatige chordae en een verstevigende ring.

De operaties worden uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband tussen het LUMC en Amsterdam UMC. Een gespecialiseerd team, bestaande uit onder meer twee hartchirurgen en technische assistenten, verzorgt de complexe ingrepen. Tijdens de honderdste operatie stond hartchirurg Maurice Oudeman van Amsterdam UMC naast Palmen bij de operatietafel. In onderstaande video zijn beelden te zien van de 100e robot gestuurde hartklepoperatie.

Uitstekende resultaten

Alle honderd uitgevoerde operaties zijn succesvol verlopen. De meeste patiënten kenden een voorspoedig herstel en complicaties, zoals nabloedingen of infecties, kwamen zelden voor. Volgens Palmen bevestigen de resultaten dat robotchirurgie in de hartzorg niet alleen technisch haalbaar, maar ook klinisch waardevol is. “Het is een echte teamprestatie, waarbij technologie, samenwerking en patiëntveiligheid hand in hand gaan.”

In april heeft het Amsterdam UMC twee nieuwe Da Vinci Xi-operatierobots op de AMC- en VUmc-locaties in gebruik genomen. Daarmee versterkte het AUMC, dat nu vier van deze operatierobots heeft, haar leidende positie op dit gebied. Waar de operatierobots aanvankelijk vooral ingezet werden in urologie, wordt de technologie nu ook toegepast bij long-, hart-, darm-, lever- en gynaecologische ingrepen, evenals bij niertransplantaties. Amsterdam UMC investeerde daarnaast ook in het trainen van veertig operatieassistenten om de nieuwe systemen optimaal te benutten.