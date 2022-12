2 miljoen voor ontwikkeling KI-platform pathologie

Een nieuwe investeringsronde van 2 miljoen euro stelt Aiosyn in staat om de ontwikkeling van hun AI-gestuurde diagnostisch platform voor pathologen te versnellen. Het geld is met name afkomstig van Health Innovations, Oost NL en LUMO labs. Aiosyn is een spin-off van de Computational Pathology Group van het Radboudumc in Nijmegen. Deze groep is een van de toonaangevende Digital Pathologie en AI teams in de wereld en is diep geworteld in de pathologie praktijk.