25 miljoen voor doorbraak in minimaal invasieve bypasschirurgie

Het Nederlandse medtech-bedrijf AMT Medical heeft $25 miljoen aan Series B-financiering opgehaald om de ontwikkeling van zijn revolutionaire ELANA Heart Bypass System te versnellen. Deze sutureloze technologie voor coronaire bypassoperaties maakt openhartchirurgie overbodig en opent de deur naar minimaal invasieve en zelfs robot-geassisteerde procedures.

De technologie van AMT maakt gebruik van een eigen clip en excimerlaser om bloedvaten zonder hechtingen met elkaar te verbinden. De ingreep kan plaatsvinden op een kloppend hart, zonder hart-longmachine, wat het risico op complicaties drastisch verlaagt en het herstel versnelt. Het systeem kan de kosten van bypassoperaties met meer dan de helft reduceren. “Dit is geen kleine aanpassing, maar een revolutionaire verandering”, zegt CEO Rutger Tulleken.

Elana Heart Bypass systeem

De ELANA Heart Bypass-technologie van AMT Medical introduceert een innovatieve benadering van bypassoperaties, gericht op het verminderen van invasiviteit en het versnellen van herstel. In plaats van een traditionele openhartoperatie met een hart-longmachine, maakt Elana gebruik van een kleine clip en een excimerlaser om een donorvat aan een verstopte kransslagader te verbinden. Deze methode elimineert de noodzaak voor hechtingen en stelt chirurgen in staat om de procedure uit te voeren op een kloppend hart via kleine incisies in de borstkas.

Het resultaat is een gestandaardiseerde en reproduceerbare techniek die het risico op complicaties zoals infecties en beroertes vermindert. Patiënten ervaren een kortere hersteltijd en kunnen vaak binnen enkele dagen na de operatie naar huis terugkeren. Bovendien maakt de Elana-technologie de weg vrij voor toekomstige volledig endoscopische en robot-geassisteerde bypassprocedures, wat een aanzienlijke vooruitgang betekent in de cardiovasculaire zorg. In onderstaande video wordt de technologie gedemonstreerd en uitgelegd:

Eerste klinische tests

De eerste tests, met tien patiënten, zijn allemaal zonder ernstige complicaties verlopen. Momenteel wordt een vervolgstudie uitgevoerd waaraan 65 patiënten deelnemen. AMT Medical streeft ernaar om in de loop van 2026 de CE-markering voor deze technologie te kunnen binnenhalen. “Onze techniek maakt zelfs robotondersteunde sleutelgat-chirurgie mogelijk”. Het UMC Utrecht en het Duitse Charité ziekenhuis zijn betrokken bij de validatie.

Het verminderen van complicaties na hartoperaties is een belangrijke ontwikkeling. Vorig jaar bleek uit de Digital Cardiac Counseling-studie van het Maastricht UMC+ bijvoorbeeld dat de kans op ernstige complicaties kleiner wordt wanneer patiënten voorafgaand aan hun operatie fysiek en mentaal sterker worden gemaakt. Die training kan via een op maat gemaakt, online programma.

De nieuwe investeringsronde werd geleid door Bender Analytical Holding (BAH), met deelname van Invest-NL, de European Innovation Council (EIC), Oost NL en informele investeerders. Het kapitaal wordt ingezet voor CE-markering, eerste klinische studies in Europa en de VS, en voorbereiding op robotchirurgie. CEO Rutger Tulleken benadrukt: “We streven naar een toekomst zonder openhartoperaties – met betere uitkomsten, lagere kosten en snellere revalidatie.” AMT Medical is ISO 13485-gecertificeerd, bezit meer dan 40 patenten, en werkt samen met vooraanstaande instituten als het St. Antonius Ziekenhuis en Charité Berlin.