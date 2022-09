250ste digitale meekijkconsult gerealiseerd

Het 250ste digitale meekijkconsult is een mijlpaal dat een goed voorbeeld is van digitalisering in de zorg. Hoewel de naam meekijkconsult doet vermoeden dat hier een specialist live meekijkt met de huisarts, is dit in dit geval níet het geval. De betrokken huisartsen kunnen wél dankzij een functionaliteit in VIPLive advies vragen aan een medisch specialist. VIPLive ondersteunt en verbindt eerste-en tweedelijns zorgaanbieders met slimme oplossingen. Hierdoor kunnen zorgverleners beter regionaal samenwerken. Nadat de aanvraag van de huisarts binnen is via dit systeem reageert de medisch specialist binnen 48 uur over de behandeling of het vervolgtraject.

Voordelen meekijkconsult

Voor patiënten hebben meekijkconsulten meerdere voordelen. Hij of zij raakt het eigen risico niet kwijt, krijgt toch specialistische zorg die nodig is en hoeft niet naar het ziekenhuis Pauline de Graaf, huisarts bij huisartsenpraktijk De Graaf & Oomen, startte als eerste met een digitaal meekijkconsult met een specialist van Bravis via VIPLive. Ze vertelt op de website van Bravis: “Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat zo’n aanpak voordelen heeft voor de patiënt, de medisch specialist en de huisarts.”

Marga Eshuis, internist-nefroloog bij het Bravis ziekenhuis ziet ook de voordelen voor haar collega’s. Door op deze manier kan volgens haar een medisch specialist efficiënter werken en ontstaat er ook een minder grote stroom aan ongeorganiseerde telefoontjes. Ze adviseert vakgroepen dan ook om zich aan te sluiten bij het project digitaal meekijkconsult dat in september 2021 als pilot startte en inmiddels dus al een behoorlijk volume krijgt.

Meerdere soorten meekijkconsulten

Op diverse plaatsen in Nederland worden meekijkconsulten (MKC’s) georganiseerd. Een MKC is het digitaal, telefonisch of fysiek inroepen van expertise van gespecialiseerde zorgaanbieders zonder tot een klassieke verwijzing over te gaan. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de zorg gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. In steeds meer zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorgcentra worden meekijkconsulten op steeds grotere schaal met succes ingezet.

MKC’s: facts & mogelijkheden

Het voorbeeld bij het Bravis ziekenhuis en Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is een mooi voorbeeld van hoe het concept van MKC’s in de praktijk effectief kan werken. In dit geval stuurt de huisarts digitaal een casus door naar een specialist die op korte termijn antwoord. Maar het meekijken kan ook telefonisch gebeuren, in fysieke vorm of door een specialist letterlijk live mee te laten kijken, bijvoorbeeld met een slimme bril.



Een voorbeeld van fysiek meekijken zien we bij Tjongerschans waar huisarts, patiënt en orthopeed samen komen voor een fysieke afspraak in De Werf in Joure om een eventueel vervolgtraject te bespreken. Door er op die manier samen naar te kijken, kan regelmatig een verwijzing worden voorkomen en raakt de patiënt het eigen risico niet kwijt.

Een voorbeeld van de inzet van een slimme bril – het live meekijken van een verpleegkundig specialist op afstand – via zien we bij de woonzorgcentra van Treant. Hier wordt alweer een aantal maanden een slimme bril ingezet bij de wondzorg. Zo kan een wondverpleegkundige op afstand meekijken met een zorgmedewerker en advies geven. Zodoende hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis of een ander locatie. Het werkt kortom prettig en effectief voor alle partijen.