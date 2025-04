27 miljoen voor gezondheid en welzijn in Zuid-Limburg

Zuid-Limburg krijgt de komende drie jaar 27 miljoen euro om via het programma PlusWIJken te investeren in gezondheid en welzijn op wijkniveau. De financiële steun van CZ en Coöperatie VGZ komt uit de transformatiemiddelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). PlusWIJken is gericht op domeinoverstijgende samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten om de groeiende zorgvraag en gezondheidsachterstanden in de regio aan te pakken.

In Zuid-Limburg groeit de zorgvraag sneller dan het aanbod. Tegelijkertijd kampt de regio met forse gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van Nederland. Factoren als armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid zorgen bovendien voor grote verschillen tussen wijken. Om die uitdagingen aan te pakken, is een integrale aanpak nodig waarbij inwoners, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties samen optrekken. PlusWIJken biedt hiervoor het platform.

Zes proefwijken

Het programma is onderdeel van het Regioplan Zuid-Limburg en verbindt bestaande en nieuwe initiatieven in de wijk. In zes proefwijken starten zogenoemde PlusWIJkteams. Die gaan aan de slag met een wijkgericht plan van aanpak, gebaseerd op lokale behoeften. Doel is om deze aanpak uit te rollen naar andere wijken, ondersteund door een ontwikkelde toolbox.

In PlusWIJken staan vier bewezen interventies centraal:

De Doorbraakmethode: 1.000 huishoudens met een onzeker bestaan worden intensief begeleid;

Welzijn op Recept: 30 welzijnscoaches gaan aan de slag om mensen sociaal te activeren;

Kernteam Ouderen: 35 teams organiseren de ouderenzorg efficiënter;

PlusPraktijken: huisartsenpraktijken worden versterkt met digitale oplossingen en bredere wijkgerichte samenwerking.

Vertrouwen en samenwerking

Esther van Engelshoven, voorzitter Raad van Bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, benadrukt het belang van structurele samenwerking: "Zonder over de grenzen van onze eigen organisaties heen te kijken, redden we het niet. We moeten dit sámen doen." Ook Jeroen Hoenderkamp, wethouder in Maastricht en mede-initiatiefnemer, ziet de wijk als dé plek waar het verschil wordt gemaakt: "Daar ontmoeten inwoners, professionals en organisaties elkaar."

Met de financiële hulp van CZ en Coöperatie VGZ starten vanaf de zomer ook twee regionale huisartsenorganisaties in West-Brabant, samen met de digitale huisartsen van Arene, een innovatieve hybride regiopraktijk. Deze nieuwe vorm van huisartsenzorg onder de naam Zeker van Zorg combineert digitale en fysieke consulten en biedt een directe oplossing voor het groeiende tekort aan huisartsen. Het initiatief zorgt niet alleen voor meer toegang tot huisartsenzorg voor zo’n 600.000 inwoners, maar draagt ook bij aan werkdrukverlaging voor zorgprofessionals.