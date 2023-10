3D-echo van het hart helpt chirurgen bij hartoperatie

3D-echo van het hart

Bij hartoperaties via een incisie in de lies wordt de chirurg ondersteund door livebeeld van het hart. Daarvoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van een echosonde die via de slokdarm dicht bij het hart geplaatst wordt. Een andere optie is het maken van een echo van het hart vanaf de borst. Met de VeriSight Pro echosonde, de op het uiteinde van de katheter bevestigd wordt, kunnen echo-beelden live en ‘van binnenuit’ gemaakt worden. De sonde is slechts 3mm waardoor hij in de bloedvaten past.

Bijkomend voordeel is dat deze echosonde, naast de standaard 2D-, ook 3D-beelden kan maken van het hart. “Artsen hebben hierdoor een beter beeld, kunnen met meer vertrouwen beslissingen nemen en uiteindelijk ook meer patiënten behandelen”, vertelt Volker Verschoor, User Experience Designer bij Philips.

De meerwaarde van het gebruik van 3D-beelden bij hartoperaties is evident. In Nederland worden in het Wilhelmina Kinderziekenhuis al meer dan tien jaar voor en tijdens een hartkatheterisatie 3D-opnamen gemaakt van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Die beelden worden gebruikt om een ‘3D-landkaart’ van het hart en de directe omgeving gemaakt. Daarmee kunnen artsen bepalen welke behandeling wel of juist niet mogelijk is.

Gebruiksvriendelijk design

Om de 3D-echosonde en de Verisight Pro zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, werkte het designteam van Philips samen met artsen in het ziekenhuis. Voor sommigen is het interpreteren van echobeelden al nieuw en voor anderen is 3D echo een nieuwe manier van beeldvorming. “Het is dus van belang dat de artsen begeleid worden in het begrijpen van de beelden. Daarnaast moet het katheter intuïtief en blind te bedienen zijn, waardoor de arts tijdens de operatie, zonder afgeleid te zijn, in het hart kan rondkijken”, aldus Volker.

Het uiteindelijke ontwerp leverde Philips een iF Design Award en een Red Dot Design Award op. Tijdens de Dutch Design Week kun je de Philips designers achter het project “VeriSight Pro” ontmoeten. Bezoek het Philips Museum tussen 21 en 29 oktober of schrijf je in voor de Online Design Talk op 23 oktober en leer meer over de ervaringen en lessen van de top designers bij Philips. Hier vind je meer informatie over de Philips projecten tijdens Dutch Design Week.