3D-geprinte jurk toont cognitieve belasting van hersenen

Cognitieve belasting verwijst naar de hoeveelheid informatie (en prikkels) onze hersenen kunnen verwerken. Net als bij een computer kan overbelasting er toe leiden dat onze hersenen niet optimaal functioneren. Overbelasting, of een surplus aan prikkels, kan onder andere het gevolg zijn van stress, vermoeidheid of frustratie. De 3D-geprinte jurk heeft een geavanceerde EEG-sensor die een draagbare brein-computerinterface (BCI) vormt. Met behulp van machine learning wordt de mentale werkbelasting bepaald.

Cognitieve belasting gevisualiseerd

De jurk is voorzien van zes ronde displays. Daarop wordt in real time de mentale werklast getoond. Op de schermen is een iris met een pupil te zien. Als de mentale belasting toeneemt en het verzadigingspunt bereikt, laat elk scherm een iris en pupil zien die steeds wijder wordt.

Zo kan de drager van de jurk direct zien welke gevolgen cognitieve overbelasting heeft voor het functioneren en wordt het verband getoond tussen gedrag en hoe de hersenen daarop reageren. Door het visueel tonen van de hersenactiviteit wordt volgens de ontwerper ook een technologische dialoog tussen de drager van de jurk en hun omgeving gecreëerd.

EEG-sensor headset

De EEG-sensor is een 4-kanaals BCI-headset, de Unicorn Headband genaamd. Deze is, samen met de ontwerper van de jurk (Anouk Wipprecht) ontwikkeld door NeuroTech-bedrijf g.tec. De headset is zo ontworpen dat hij comfortabel en eenvoudig gedragen kan worden. De machine learning software die de mentale werkbelasting inschat, wordt tijdens een trainingssessie van twee minuten afgestemd op elke drager wanneer deze de jurk voor het eerst draagt.

“Elektronica wordt steeds kleiner. De mogelijkheden sinds het begin van deze eeuw zijn eindeloos groot. Wat ik de afgelopen 20 jaar heb geprobeerd, is om ons lichaam te verbinden met elektronica, robot(mode)design en draagbare interfaces. Maar wat als we technologisch-expressieve kledingstukken kunnen verbinden met ons lichaam, lichaamstaal en zelfs emoties? Welke dialogen kunnen we zo op gang brengen? Dit is wat ik onderzoek met ontwerpen zoals deze”, zegt ontwerper Anouk Wipprecht.

Dit weekend op 23 en 24 september, is de 3D-geprinte jurk te zien in Eindhoven (Foto’s: Anouk Wipprecht)

Jurk komt naar Eindhoven

De onderdelen van de jurk zijn ontworpen in PTC’s Onshape cloud-native product-ontwikkelingsplatform en 3D-geprint door HP Inc met hun Jet Fusion 3D Printing Solution. De komende weken gaan de ontwerpers van deze 3D-geprinte jurk met headset voor het meten en tonen van de cognitieve belasting op ‘tournee’ door Europa. Dit weekend (23 en 24 september, red.) is hij te bewonderen op de Maker Faire in Eindhoven.