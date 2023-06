4 startups in zorgtechnologie in finale innovatieprijs

De vakjury van de prijs heeft vier finalisten gekozen, die graag door de inzet van innovaties en zorgtechnologie de zorg voor ouderen en chronisch zieken willen verbeteren. De winnaar van de competitie wordt beloond met de ActiZ-WDTM Innovatieprijs. De Innovatieprijs bestaat naast erkenning ook uit begeleiding door een netwerk van een professioneel team van innovators en experts die de startup verder op weg helpen. Hiernaast krijgt de winnaar een plek op het congres Anders Werken in de Zorg eind 2023. Op deze plek introduceren we kort de vier geselecteerde finalisten.

Attendi: spraakoplossingen voor de zorg

Spraakoplossingen zijn momenteel trending in de zorg omdat ze de registratielast van medewerkers aanzienlijk kunnen verlagen. Zo werd begin 2023 aan het ECD van zorgorganisatie Mijzo een speciale knop toegevoegd, die het mogelijk maakt om een gesproken rapport in te voeren. Zorgmedewerkers die op deze manier registreren, realiseren een administratieve tijdwinst van plusminus dertig procent.



Attendi stelt zelfs dat in de praktijk 35% van de kostbare zorgcapaciteit verloren gaat aan administratieve taken en verslaglegging. De startup biedt hiervoor een speciale, slimme spraakherkenningsoplossing aan. Met behulp van geavanceerde zorgtechnologie zoals kunstmatige intelligentie wordt complete documentatie gecreëerd, zonder dat dit ten koste gaat van de waardevolle tijd en aandacht voor patiënten en cliënten.

Floortje helpt bij keuze zorgtechnologie

In de zorg komen in razendsnel tempo meer zorgtechnologie. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers en cliënten door de bomen het bos nog kunnen zien en Floortje helpt ze daarbij. De startup heeft geavanceerde algoritmen en diepgaande kennis van de zorgsector, waardoor het bedrijf in staat is om direct bruikbare aanbevelingen te geven die perfect aansluiten bij specifieke behoeften en situaties.

Genus Care: oplossing voor zorg op afstand

Thuismonitoring wordt onder meer in het kader van het realiseren van passende zorg steeds intensiever ingezet. Om dat goed te doen is specifieke zorgtechnologie nodig. Op die ontwikkelingen speelt de nieuwe startup Genus Care in met een oplossing die zorg op afstand en digitalisering beter mogelijk maakt.

De zorgtechnologie, het Genus Home Care systeem, helpt zorgverleners en mantelzorgers eenvoudig verbinding maken met cliënten, het monitoren van vitale functies, het tijdig ontvangen van een alarm en bij beeldbellen en foto’s uitwisselen. Dit maakt zorg op afstand volgens Genus Care persoonlijker, efficiënter en betrouwbaarder.

Micro-Cosmos maakt innovatieve bedkap

De Micro-Cosmos bedkap zorgt er voor dat patiënten en cliënten van een rustige slaapomgeving genieten, wat bijdraagt aan een sneller herstel. Dankzij de nieuwe kap worden externe prikkels geminimaliseerd waardoor de cliënt rustiger kan slapen. Bovendien verlicht de bedkap, volgens deze genomineerde kandidaat, de werkdruk van verpleegkundigen doordat er minder oproepen en verstoringen in de nacht zijn.