5,9 miljoen voor AI-gestuurd diabetesonderzoek

Het nieuwe gehonoreerde diabetesonderzoek is gericht op álle diabetici die insuline gebruiken. Op basis van kunstmatige intelligentie (AI) wordt er een systeem gebouwd dat het mogelijk maakt dat iedereen met diabetes altijd de juiste insulinedosering krijgt. De inzet is hier uiteraard gezondheidsbevordering maar ook het bieden van meer mogelijkheden tot zelfmanagement.

Zelfmanagement

Er gebeurt in de praktijk en op onderzoeksgebied momenteel zeer veel op het gebied van onderzoek en het behandelen van diabetes type 1 en 2. De Juveline Diabetes Research Foundation (JDRF) heeft bijvoorbeeld een miljoen dollar subsidie beschikbaar gesteld voor een vierjarige internationale studie naar de zelfhulp-app MyDiaMate. Het gaat om een app die speciaal is ontwikkeld om de mentale gezondheid van volwassenen met diabetes type 1 te versterken.. Een andere mooie ontwikkeling op het diabetesfront is dat het Achmea Innovation Fund een belang heeft genomen in Clear.bio. Deze startup ondersteunt mensen met diabetes type 2 met een slimme digitale zelfhulp-app. Hiermee kunnen gebruikers op eenvoudige wijze een volledig gepersonaliseerd dieet samenstellen.

Grootschalig diabetesonderzoek

Het grootschalige internationale diabetesonderzoek van MELISSA richt zich in principe op alle gebruikers van insuline. Dat zijn in de praktijk normaal gesproken sowieso alle patiënten met diabetes type 1 en betreft hiernaast een deel van de patiënten met type 2. Centraal staat in het onderzoek de juiste insulinedosering in de juiste situatie én op het juiste moment. In het MELISSA-project wordt namelijk een hulpmiddel ontwikkeld gebaseerd op AI. Dit kan mensen met diabetes ondersteunen bij de behandeling met insuline. Het MELISSA-project bestaat uit 12 internationale partners uit Denemarken, Duitsland, Griekenland, Zwitserland en Nederland en wordt gefinancierd via het Horizon Europa-kaderprogramma vooronderzoek en innovatie van de Europese Unie.

Betere kwaliteit van leven

Op de website van Maastricht UMC+ wordt gemeld: ‘Hierbij worden gegevens van glucosemetingen, maaltijden, lichamelijke inspanning en persoonskernmerken samengebracht, zodat de adviezen zoveel mogelijk op de persoon en de omstandigheden zijn aangepast. Mensen met diabetes krijgen met de beschikbare tools meer inzicht en grip op hun bloedsuikerspiegel en hun gezondheidstoestand. Behandelaars krijgen meer en betere informatie voor het nemen van de juiste behandelbeslissingen. De introductie van AI-gebaseerde oplossingen voor gepersonaliseerde behandeling zal een enorme impuls zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met diabetes die afhankelijk zijn van insuline.’

Grote ICT-component essentieel

Het internationaal gehonoreerde diabetesonderzoek heeft een grote ICT-component. Het project vraagt om enorme hoeveelheden data uit alle deelnemende landen, die vervolgens met AI worden geanalyseerd. Het is uiteindelijk de bedoeling dat een goed werkend, slim, in de klinische praktijk bruikbaar systeem ontstaat voor alle diabetici die een behandeling met insuline nodig hebben.

Dr. Bastiaan de Galan uit, hoogleraar Interne Geneeskunde en Diabetologie en coördinator van het MELISSA-consortium, vertelt: “Door de ontwikkeling van een klinisch gevalideerde, efficiënte en kosteneffectieve op AI gebaseerde digitale diabetesmanagementoplossing, zullen we in staat zijn mensen met insuline behandelde diabetes en hun zorgverleners te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van normale bloedglucosewaarden. Hierdoor kan bij patiënten zowel hyper- als hypoglykemie worden voorkomen. Tevens ontstaan er naar verwachting minder complicaties en krijgen patiënten een betere kwaliteit van leven. Het uiteindelijke doel is dat straks iedere met insuline behandelde persoon met diabetes een gepersonaliseerde behandeling op maat krijgt!”