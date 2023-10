5G brengt veelheid aan zorgtoepassingen binnen bereik

5G biedt dus een reeks nieuwe mogelijkheden voor de zorg. Dat geldt zowel voor het publieke 5G-netwerk, als voor private 5G-netwerken. Wat is het grote verschil tussen een private 5G-omgeving en een publiek mobiel netwerk?

“Als bij wijze van spreken de hele communicatie-infrastructuur rondom een ziekenhuis wegvalt, moeten spraak en data in het ziekenhuis onder alle omstandigheden blijven werken”, legt Henk Brandjes (KPN Health) uit. “Private 5G-netwerken werken onafhankelijk van het publieke 5G-netwerk. Ook zonder vaste en mobiele verbindingen met de buitenwereld kan de kritiek communicatie binnen de muren van de zorginstelling dan doorgaan. Bestuurders en IT-beslissers in de zorg stellen dat zo’n betrouwbaar spraak- en communicatienetwerk met voldoende capaciteit en zeer hoge beschikbaarheid een must is.”

Voordelen private 5G

Binnen de zorgomgeving, zoals een ziekenhuis of zorginstelling in de care, is private 5G als eigen mobiele netwerk perfect voor een reeks zaken”, meent Paul Cobben (KPN Zakelijke markt). “Denk aan alarmering, spraak communicatie of het veilig versturen van foto’s of MRI-scans. 5G is veilig, efficiënt en je kunt zaken prioriteit geven. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld WiFi is het niet storingsgevoelig. Het is beter geschikt voor ambulant gebruik, biedt een stabielere handover van cel naar cel.” Bij uitstek geschikt dus voor zorgmedewerkers die de hele dag rondlopen, stelt Cobben.

Ziekenhuizen en care-aanbieders (zoals VVT, gehandicaptenzorg, revalidatie), hebben vaak een beperkt budget voor technologie. Maar, stelt Cobben: instellingen beschikken vaak al over indoor dekking systemen voor mobiele bereikbaarheid. Investeringen in een 5G-omgeving kun je dus combineren met al beschikbare infrastructuur. “Wij voeren met bestuurders en IT-beslissers het gesprek vooral hierover: hoe kun je zo’n DAS, zo’n indoor dekking systeem, moderniseren zodat het past bij de mogelijkheden die we net noemden, maar wel op een financieel dragelijke manier?”

Uitdagingen care

Care-instellingen zoals VVT, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, hebben zo hun eigen uitdagingen met hun netwerken, vaak nog gebaseerd op DECT of het minder voor ambulante toepassingen geschikte WiFi. Dekking en capaciteit vormen grote uitdagingen.

Brandjes hierover: “Je komt bijvoorbeeld systemen tegen met alarmzendertjes, die op batterijen werken. Bewoners kunnen vaak zelf die apparaatjes niet aansluiten aan de oplader, wat de zorginstelling wel verwacht. Als iemand dan valt, wordt er dus geen alarm gegeven. De dekking is ook vaak een probleem. Ongelukken gebeuren vaak net in een hoekje zonder dekking.”

Lees het uitgebreide artikel in ICT&health 5, die vanaf 26 oktober verschijnt.