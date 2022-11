Kort zorgnieuws: Verpleegkundig directeuren; Aanmeldzuilen; Innovatieexpo MCL, en meer

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor de nieuwe verpleegkundig directeuren in het Radboudumc, het testen van de aanmeldzuilen bij het Catharina ziekenhuis en twee certificeringen voor het Antoni van Leeuwenhoek ten behoeve van de informatiebeveiliging in de zorg. Verder ook nog kort zorgnieuws over de innovatie expositieruimte van het MCL en een nieuwe MedMij DVZA.

Verpleegkundig directeuren Radboudumc

Het Radboudumc heeft tien verpleegkundig directeuren benoemd voor de te vormen centra voor patiëntenzorg. Het ziekenhuis wil hiermee het duidelijk signaal afgeven dat verpleegkundige kennis en vertegenwoordiging tot in de bestuurslaag van het umc is essentieel voor duurzame zorg, onderwijs en onderzoek. Met deze verandering wil het Radboudumc klaar staan voor de gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst. Hierin spelen verpleegkundigen een belangrijke rol.

“Verpleegkundigen zijn essentieel in de goede zorg voor onze patiënten. Zij werken en staan dicht bij de patiënt en kunnen hierdoor makkelijker bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bespreken, de vraag stellen waar behoefte aan is en daarop met de juiste zorg of hulp aansluiten. We zijn ervan overtuigd dat we als Radboudumc met de benoeming van verpleegkundig directeuren in onze zorgcentra nog beter voorbereid zijn op de zorg van de toekomst”, aldus bestuurslid Carolijn Ploem.

Testavond aanmeldzuilen Catharina

Op de avond van Halloween organiseerde het Catharina ziekenhuis de eerste van twee testavonden voor de aanmeldzuilen die op 9 december ‘live’ gaan. Patiënten, die nu ook al onder behandeling zijn van het ziekenhuis, konden die avond kennis maken met de zuilen en ze uitproberen. Inmiddels heeft de tweede testdag ook al plaatsgevonden. Die was gisteravond (10 november).

De eerste feedback van de patiënten die aan de test meededen is positief. “Ik vind het eigenlijk best gemakkelijk! Een aantal zaken werkt goed, zo kon ik snel mijn gegevens controleren en aanvullen. Er zijn ook wat verbeterpunten, zo kon ik op één van de afdelingen de zuil wat moeilijker vinden”, aldus een van hen. De patiënten zijn het er wel over eens dat goede ondersteuning bij het aanmelden essentieel is en blijft.

Certificering Antoni van Leeuwenhoek

Dinsdag 8 november heeft het Antoni van Leeuwenhoek de certificaten voor NEN 7510 en ISO 27001 toegekend gekregen. De NEN 7510 certificering garandeert de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens en systemen. De ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met de certificeringen toont het AvL aan dat de organisatie grote waarde hecht aan vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid als het gaat om (privacy)gevoelige bedrijfsinformatie.

“Wij zijn trots dat wij deze certificeringen hebben ontvangen. Het bevestigt dat wij onze informatiebeveiliging goed op orde hebben en wij onze medische gegevens zorgvuldig beschermen”, vertelde besturslid Ymke Fokma. Zij nam de certificaten in ontvangst.

Innovatie expositieruimte bij MCL

Maandag 7 november 2022 werd bij het MCL een InnovatieExpo geopend. Die is te vinden in de voormalige kindercrèche (hoteldebotel) in de Wander Blaauw-winkelstraat in het ziekenhuis. In de InnovatieExpo toont het MCL aan patiënten, bezoekers en medewerkers wat het kan en doet op het gebied van innovatie. Mensen kunnen de innovatie daar niet alleen zien, maar ook ervaren en beleven.

“Innovatie is soms een vaag begrip of iets wat achter de schermen gebeurt, maar hier maken we het tastbaar. Men kan video’s bekijken over lopende innovatieprojecten, een virtuele interactieve fietstocht maken op het fietslabyrint of virtual reality (VR) beleven met VR-brillen. We laten op deze wijze zien dat iedereen kan innoveren, dat er geld en ruimte beschikbaar is voor goede ideeën en dat we een klimaat hebben waarbij we continu bezig zijn met het verbeteren van zorg voor onze patiënten”, vertelt innovatiecoördinator Tina Faber.

Qurentis haalt MedMij-label als DVZA

Qurentis heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken. Zij kwalificeerden zich voor de gegevensdienst 51. Documenten en 61. Basisgegevens Langdurige Zorg.

De kersverse DVZA biedt softwarepakketten- en oplossingen voor de gezondheidszorg en faciliteert op een veilige en gestandaardiseerde manier de gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.