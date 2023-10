Aansprakelijkheid in de ICT-wereld: zo werkt het

Helaas kan je je bedrijf niet op elk risico voorbereiden, waardoor veel bedrijven er baat bij hebben om hiervoor een verzekering af te sluiten. In dit artikel lees je meer over aansprakelijkheid en welke verzekeringen hierbij kunnen helpen.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Als je een samenwerkingscontract aangaat met een klant of partner, kan het natuurlijk dat er tijdens die samenwerking iets mis gaat. Een fysiek ongeval op kantoor, financiële verliezen door beroepsfouten of een cyberaanval kunnen ervoor zorgen dat je aansprakelijk gesteld wordt.

Zelfs na het opstellen van een waterdicht contract is er nog steeds de kans dat de rechter besluit dat gemaakte afspraken niet redelijk zijn, waardoor je alsnog voor de kosten op moet draaien. Een contract en voorwaarden opstellen is dus altijd handig, maar om je echt in te dekken voor financiële tegenslagen door aansprakelijkheid is een goede zakelijke aansprakelijkheidsverzekering essentieel. Hiervan zijn er twee soorten: bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt over het algemeen aansprakelijkheid voor fysieke schade aan eigendommen van een ander en letsel aan personen die zich voordoen als gevolg van de activiteiten van een bedrijf.

Voor ICT’ers kan dit betrekking hebben op situaties waarin een klant bijvoorbeeld letsel oploopt door een ongeluk met hardware of andere apparatuur van het bedrijf. Of wanneer medewerkers of klanten uitglijden in je pand, waardoor zij letsel oplopen en langere tijd niet kunnen werken. Het kan ook nuttig zijn in gevallen waarin een derde partij materiële schade lijdt als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals het beschadigen van een klantlocatie tijdens installatiewerkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aan de andere kant dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid van professionals voor financiële verliezen die klanten lijden als gevolg van fouten, nalatigheden, verkeerd advies of andere professionele tekortkomingen.

Binnen de ICT-sector is zo’n verzekering handig in situaties waarin bijvoorbeeld een softwareontwikkelaar een bug over het hoofd ziet, wat leidt tot verlies van gegevens en daarmee financiële schade voor de klant. Het kan ook nuttig zijn voor advies-gerelateerde claims, zoals wanneer je verkeerd advies geeft over welke technologieën het beste gebruikt kunnen worden bij zorginstanties.

Veilig ontwikkelen

Aansprakelijkheid is ook binnen de zorginnovatie een complex gebied en het is dus van belang voor ICT-bedrijven om de juiste maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen. Zowel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering spelen een rol bij het beheersen van de financiële schade die bij aansprakelijkheid kan komen kijken. Zo kunnen bedrijven met een veilig gevoel belangrijke technologieën blijven ontwikkelen voor de zorg, iets waar we uiteindelijk allemaal baat bij hebben.