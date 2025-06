Actie voor duurzaam medicatiegebruik

Deze week vragen Bernhoven, Humo voor huisartsen en BrabantFarma aandacht voor duurzaam medicatiegebruik. Daarbij worden patiënten, bezoekers en zorgverleners in de regio actief betrokken. In de Week van de Duurzaamheid zijn er zowel in Bernhoven als in de deelnemende praktijken en apotheken verschillende activiteiten gericht op verspilling van medicatie. Medicijngebruik heeft niet alleen invloed op de gezondheid van mensen, maar ook op het milieu.

Jaarlijks komen er minstens 190.000 kilo medicijnresten in Nederland in ons water terecht. Het is lastig om die resten volledig uit het water te filteren met als gevolg schade aan vissen, waterplanten en onzuiver drinkwater.

Bewustwording

Door bewuster om te gaan met medicijnen moet dit bijdragen aan een duurzamere toekomst. Daarom is het belangrijk om overgebleven medicatie terug te brengen naar de apotheek of milieustraat. Op die manier kan dit afval op een juiste manier worden verwerkt en wordt voorkomen dat het in het milieu belandt.

Om meer de aandacht te vestigen op dit medicijn- en milieuprobleem, is deze week in de hal van Bernhoven de interactieve tentoonstelling ‘Rik on Tour’ te zien. In deze expositie laat de gele capsule ‘Rik’ op een speelse manier zien wat mensen kunnen doen om zuinig te zijn op het milieu.

Een korte samenvatting:

Gebruik medicijnen alleen als het echt nodig is

Voorkom verspilling

Breng overgebleven medicatie terug naar de apotheek of milieustraat

Spoel vloeibare medicijnen niet door de gootsteen of het toilet

Verwijder doosjes en bijsluiters en haal etiketten eraf (voor je privacy)

Medicijnverspilling

Ook in huisartsenpraktijken, de RegioApotheek en apotheken in de regio is er deze week extra aandacht voor duurzaam medicijngebruik. Zorgverleners gaan actief het gesprek aan met patiënten over hun medicatiegebruik. Samen bespreken ze hoe medicijnen bewust en verantwoord kunnen worden gebruikt. Daarnaast benadrukken zij het belang van het terugbrengen van overgebleven medicijnen om verspilling en milieubelasting te voorkomen.

De boodschap wordt zichtbaar ondersteund via tv-schermen in de wachtkamers, met de campagne ‘Rik Retour – #BrengOnsTerug’. Hiermee vragen zorgverleners aandacht voor het juist afvoeren van restmedicatie. Het doel is helder: gezondere mensen én schoner water.

Uitstoot broeikasgassen toegenomen

In 24 jaar tijd is de uitstoot van broeikasgassen door medicijngebruik met 77 procent toegenomen. Bovendien is de efficiëntie ervan niet meer verbeterd. Dit bleek in april uit een onderzoek van de Universiteit Leiden. Vaak denken mensen niet aan de gevolgen voor het milieu wanneer ze pijnstillers, antibiotica of andere voorgeschreven medicatie innemen. Maar medicijnen hebben een aanzienlijke ecologische voetafdruk.

CML-promovendus en hoofdauteur Rosalie Hagenaars: “De beste oplossing is minder medicijnen gebruiken en zo min mogelijk verspillen.” Uit het onderzoek blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in de farmaceutische sector veel sneller is gegroeid dan die van de meeste andere industrieën en die van het wereldwijde gemiddelde. Hagenaars en haar collega’s gebruikten voor het onderzoek een dataset van de OESO en onderzochten 76 landen, met daarnaast ook gegevens uit de rest van de wereld.