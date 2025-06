Actieve rol patiënten en naasten St. Antonius verbetert patiëntenzorg

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij opgenomen patiënten en hun naasten een actievere rol krijgen in het zorgproces. Na een proefperiode van twee jaar is het nieuwe zorgmodel nu ziekenhuisbreed uitgerold op alle verpleegafdelingen. De aanpak moet niet alleen bijdragen aan betere patiëntenzorg, maar ook de werkdruk voor verpleegkundigen verlichten. De veranderingen bestaan uit drie pijlers: participatie van patiënt en naaste, digitale ondersteuning via een app, en een herverdeling van zorgtaken binnen het team.

Volgens het ziekenhuis speelt deze aanpak in op de groeiende zorgvraag en het toenemende personeelstekort in de sector. In de nieuwe opzet worden patiënten en hun familieleden gestimuleerd om – waar mogelijk – zelf eenvoudige zorgtaken uit te voeren. Denk aan persoonlijke verzorging of hulp bij maaltijden. Deze betrokkenheid is niet verplicht: patiënten behouden de vrijheid om zelf te bepalen in hoeverre zij en hun naasten willen participeren. Daarnaast zijn bezoektijden verruimd, wat het mogelijk maakt dat naasten vaker aanwezig zijn bij bijvoorbeeld artsenvisites.

Volgens het ziekenhuis blijkt uit onderzoek dat patiënten het waarderen om betrokken te worden. In een peiling onder het eigen patiëntpanel gaf tweederde aan actief te willen meewerken aan de zorg. Een tweede onderdeel van de nieuwe werkwijze is de introductie van ‘Mijn opname’, een digitale applicatie binnen het patiëntportaal Mijn Antonius. Via deze app kunnen patiënten hun dagplanning bekijken, vragenlijsten invullen, metingen bijhouden en hulpvragen stellen. Verpleegkundigen kunnen via de app efficiënter prioriteren, wat zorgt voor minder administratieve druk en meer tijd voor directe patiëntenzorg.

Herschikking van rollen

Tegelijk met de invoering van de nieuwe werkwijze zijn zorgtaken en rollen binnen de verpleegteams opnieuw verdeeld. Doel is om de kwaliteiten van zorgmedewerkers beter tot hun recht te laten komen en zo het werkplezier en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Medewerkers waren vanaf het begin nauw betrokken bij het ontwerp van de nieuwe aanpak. De nieuwe werkwijze begon onder de noemer ‘Mission Impossible’, met als uitgangspunt: meer patiënten helpen met hetzelfde aantal zorgprofessionals. “Wat ooit onmogelijk leek, is nu realiteit,” zegt projectleider Gerbrecht van der Meulen. “Het is gelukt dankzij samenwerking met zorgverleners, patiënten en naasten.”

De gezamenlijke zorg blijkt niet alleen praktisch, maar ook herstel bevorderend. Actieve participatie van patiënt en familie draagt bij aan een snellere overgang naar de thuissituatie, zo stelt het ziekenhuis. Door de combinatie van persoonlijke betrokkenheid en technologische ondersteuning ontstaat er bovendien meer ruimte voor verpleegkundigen om zich te richten op complexe zorgtaken.

Andere inrichting geboortezorg

Sinds een maand werkt St. Antonius Geboortezorg ook volgens een nieuwe werkwijze waarbij de verloskamer en het personeel anders wordt ingezet. Hiermee moet er meer ruimte komen in de regio voor het aantal niet-medische bevallingen in het ziekenhuis. En met succes want in een maand tijd zag het geboortecentrum een stijging van veertig procent. Voor het ziekenhuis en de verloskundigen een teken dat de nieuwe aanpak werkt en ook veilig is.