Afbouwpoli GGZ inGeest zet cliënt in regiestoel met blended care

Hybride behandeling of blended zorg, de mix van digitale behandeling en (video)gesprekken, begint normaler te worden De Afbouwpoli van GGZ inGeest - gericht op het gecontroleerd afbouwen van antidepressiva - werkt echter al vanaf het begin op deze manier. “Je kunt blijven dralen met invoeren van een digitaal platform zoals Minddistrict,” vertelt Kirsten Fransen, verpleegkundig specialist bij de Afbouwpoli van GGZ inGeest, in ICT&Health 2. "Maar uiteindelijk moet je gewoon beginnen.”

GGZ inGeest telt vier TOPGGz afdelingen, waaronder de poliklinieken Angst & Dwang en Depressie in Amsterdam – waar de instelling de meeste mensen behandelt die antidepressiva gebruiken. Vier jaar geleden bundelde GGZ inGeest de eigen kennis en ervaring op het gebied van afbouw van deze medicatie in de Afbouwpoli, om cliënten te adviseren en te begeleiden in de vaak zeer diverse afbouwtrajecten. Daarnaast wordt via de poli wetenschappelijk onderzoek gedaan om zo de beperkte kennis die er is over afbouwen van antidepressiva uit te breiden.

Voorsprong met blended care

“Blended care is niet nieuw voor ons”, stelt Fransen. “We bieden het al 10 jaar met onze poli Mindway - persoonlijke online behandeling bij angst en depressie - samen met Minddistrict.” Een goede samenwerking met deze platformleverancier vereenvoudigde het ontwikkelen van twee modules en een vragenlijst speciaal voor de Afbouwpoli – los van meer generieke modules zoals een dagboek. Fransen: “Er was nog helemaal niks om het afbouwen van antidepressiva te begeleiden. Een voordeel was weer wel dat de modules precies volgens onze wensen konden worden ingericht, zoals met video’s waarin collega’s uitleg geven over de afbouw van antidepressiva.”



Christopher van Duijn, Strategic Customer Manager bij Minddistrict, vindt de Afbouwpoli een van de mooiste voorbeelden van aanpassen naar behoeften. Uit het brede, diverse aanbod van Minddistrict kiest een organisatie specifieke modules, om die samen aan te passen naar hun behoeften en dan te integreren in de eigen processen.



“Inmiddels zijn we met de Afbouwpoli aan het kijken waar na vier jaar verbeteringen mogelijk of nodig zijn: zowel in de modules als de workflows eromheen. Medio april zullen de vernieuwde modules live gaan.” Het gaat zowel om aanpassingen als vernieuwingen, voegt Fransen toe, waarbij feedback van behandelaren én cliënten gebruikt is.

Cliënt in regiestoel

Gevraagd naar belangrijke voordelen van blended care, stelt Fransen voorop dat de cliënt duidelijk in de regiestoel gezet wordt. Zij kunnen modules gebruiken en vragenlijsten invullen wanneer het hen schikt. Voor behandelaren is dan weer de breedte van het platform heel nuttig.



“Er zijn veel modules die ik voor specifieke problemen kan in- of aanzetten, zoals de i-Sleep-module voor mensen met insomnia. Ook de beveiligde gespreksfunctie is heel fijn, om elkaar snel en laagdrempelig te bereiken. Dat werkt zoveel beter dan tien keer bellen. Verder kun je in de chatfunctie beveiligd documenten zoals een behandelplan of terugvalpreventieplan heen en weer sturen, zonder zorgen over privacy die je wel hebt bij een normale mailfunctie.”

Gepersonaliseerde cliëntreis

Van Duijn benadrukt dat Minddistrict steeds meer een gepersonaliseerde cliëntreis nastreeft – personal therapeutics in plaats van one size fits all. “Met meer frequente meetmomenten bijvoorbeeld - en dat kan heel kort zijn - komt er meer en vaker informatie binnen om te bepalen hoe het met een cliënt gaat. De behandelaar blijft hier in de lead, maar wij zullen op termijn helpen met advies over welke interventie wanneer het meest effectief kan zijn om een cliënt verder te helpen. Dat is precies wat de Afbouwpoli doet en wat volgens mij heel goed werkt.”

