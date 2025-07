Afdeling Infectiepreventie Meander zet in op groene en duurzame zorg

Als het aan de medewerkers van de afdeling Infectiepreventie van het Meander ziekenhuis ligt, wordt de zorgomgeving groener en duurzamer. Vanaf vorige week zetten teammanager Infectiepreventie Ada Gigengack - Baars en haar acht collega’s van de afdeling Infectiepreventie zich in om op verschillende ziekenhuisafdelingen te vertellen hoe ze hun werk duurzamer en groener kunnen gaan maken. Volgens Gigengack-Baars is het hoog tijd om rekening te houden met het klimaat, ook in de zorg.

“Er is bij sommigen een aanname dat Infectiepreventie en duurzaamheid niet samengaan. Ik snap dat ook, omdat er veel wegwerpartikelen worden ingezet zoals mondmaskers en handschoenen om infecties te voorkomen”, vertelt Gigengack - Baars. Ze benadrukt dat het soms ook schijnveiligheid is. Want je waant je misschien veilig met handschoenen, maar als je daarmee van alles aanraakt, kun je alsnog bacteriën of virussen overdragen.



“Vanuit onze afdeling passen we protocollen daarop aan en werken we aan bewustzijn hierover: wanneer gebruik je wel of geen handschoenen: Kort en goed; alleen als het moet!”, vervolgt Gigengack – Baars. Zo zijn er onder meer nieuwe richtlijnen gekomen voor het schoonmaken van een kamer van de patiënt die naar huis mag, vooral bij patiënten die in isolatie zijn geweest.

Minder materialen in gebruik

Vroeger gingen hele stapels materialen in de was en andere materialen werden weggegooid. Nu streef het ziekenhuis naar minder materialen in de patiëntenkamer, zodat er later ook minder in de was hoeft. En bij een pak handschoenen, worden alleen de bovenste niet-gebruikte weggegooid en de rest wordt gewoon opgebruikt. Er worden geen hele pakken ongebruikte handschoenen weggegooid.



Conclusie: het niet of minder gebruiken (en klaarleggen) van materialen is het meest duurzaam. En in het kader van infectiepreventie is dat soms ook beter. De afdeling Infectiepreventie past de protocollen aan zodat het voor iedereen helder is wanneer wat kan worden gebruikt.

Kritische afwegingen

Daarnaast worden er met inkoop kritische afwegingen gemaakt. Is het duurzamer om disposables te kopen of is het duurzamer om artikelen te desinfecteren voor hergebruik? Gigengack-Baars vertelt dat het desinfecteren van sommige middelen zo slecht is voor het milieu dat het beter is om wegwerpmiddelen te kopen. Die worden makkelijker gerecycled en zijn daardoor ook duurzamer. Verder zijn er artikelen die moeten worden weggegooid vanwege de houdbaarheidsdatum. En alles wat je weggooit komt in het milieu terecht.



Als voorbeeld geeft Gigengack-Baars de alcohol van 70 procent die op elke patiënten- en behandelkamer staat. Dat wordt geleverd in 0,5 liter-verpakkingen. De houdbaarheidsdatum is 3 maanden en er wordt veel weggegooid als het over de datum is. Gigengack-Baars is samen met haar team en de apotheek op zoek naar verpakkingen van 100 of 250 milliliter zodat er niet onnodig veel wordt verspild omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Contactpersonen Infectiepreventie (CIP)

Afdeling Infectiepreventie staat niet alleen in hun ‘groene missie’. Onder alle verpleegkundigen en serviceassistenten hebben ze zo’n 70 contactpersonen. Dit zijn ambassadeurs voor infectiepreventie. Dit netwerk is heel belangrijk om bijvoorbeeld nieuwe protocollen onder de aandacht te brengen en bewustzijn op duurzaamheid rond infectiepreventie te vergroten binnen Meander.



Met hen zijn ze nu een project gestart om goed te kijken: waar wordt in de kliniek schoongemaakt en gedesinfecteerd en door wie? Waar kan dat minder of minder intensief zodat er niet te veel onnodige schoonmaak- en desinfectiemiddelen worden gebruikt. En er zijn meer ziekenhuizen in Nederland die zich richten op duurzame zorg. Zo is in het UMC Utrecht onlangs een proef met het hergebruiken van cardio katheters succesvol gebleken.