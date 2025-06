Agema: ‘Administratieve zorgtaken halveren met AI-innovaties’

Gisteren, tijdens de door VWS georganiseerde zorgtop, maakte minister Fleur Agema van VWS bekend dat er de komende twee jaar in totaal 800 miljoen euro beschikbaar is voor AI en innovatie in de zorg. Met dat geld moeten onder andere oplossingen geïmplementeerd worden die ertoe bijdragen dat de zorg voor patiënten verbeterd wordt. Daarbij ligt de focus vooral ook op het terugdringen van de tijd die zorgmedewerkers kwijt zijn aan administratieve taken. De tijd die daarmee teruggewonnen wordt, kan dan ingezet worden om de groeiende zorgvraag aan te kunnen, zelfs met de huidige – en verwachte – personeelstekorten.

Het is al lang geen geheim meer dat Agema heilig gelooft in digitalisering en AI als de belangrijkste technologieën om de grote uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat, van personeelstekorten tot complexere zorgvragen door multimorbiditeit en vergrijzing, aan te pakken. Een boodschap die de minister ook uitdroeg tijdens haar keynote speech op de ICT&health World Conference, in januari.

Tijdens de zorgtop werden in totaal 31 (deel)oplossingen gepresenteerd door bedrijven en zorginstellingen. Hoewel veel ideeën nog moeten worden (door)ontwikkeld of zelfs nog uitgevonden worden, zullen de bestaande innovaties op een openbaar platform verzamelen en beschikbaar maken voor andere zorginstellingen.

Administratieve taken halveren

Tijdens de zorgtop werd duidelijk dat de investeringen in AI en innovatie ervoor moeten zorgen dat de tijd die zorgprofessionals besteden aan administratieve taken, tussen nu en 2030 gehalveerd wordt. Een van de oplossingen waar wij hier ook al een aantal keer over schreven, is generatieve spraakherkenning software waarmee gespreksverslagen, en -samenvattingen, tussen dokter en patiënt automatische gegenereerd worden. Bij een test in het Medisch Centrum Leeuwarden konden artsen hiermee al drie kwartier per dag besparen op hun administratieve taken.

Veel AI-innovaties worden nog ontwikkeld of bevinden zich in een (klinische) testfase. Het geld dat Agema nu tot haar beschikking heeft kan, zo realiseert zij zichzelf ook, zeker nog niet direct allemaal ingezet worden. "Ik had het graag meteen al structureel willen inzetten. Maar dat mag ik ook als ik aantoon dat het werkt. Dat ik het nog niet kan aantonen, is op zich niet gek. Want heel veel technologie is nieuw. AI staat nog echt in de kinderschoenen", aldus de minister in een gesprek met Nieuwsuur.

Digitale en technologische innovaties

Uiteraard worden in de zorg veel meer (digitale) innovaties en andere technologische oplossingen ontwikkeld, getest en geïmplementeerd die het werk van zorgprofessionals verlichten en de kwaliteit van zorg voor patiënten verbetert. Een mooi voorbeeld zijn de verschillende soorten robots die de afgelopen jaren hun intrede gemaakt hebben. Van de operatierobots in ziekenhuizen, inpak- en sterilisatierobots tot en met de sociale robots in de gehandicapten- en ouderenzorg.

Een van de meest recente innovaties die tijdens de eerste ICT&health World Conference, in 2024, gedemonstreerd werd, is de zelfmeetkiosk. Allemaal innovaties die ertoe bijdragen dat zorgprofessionals ondersteund worden bij het uitvoeren van (repeterende) zorgtaken en zo tijd terugwinnen voor het leveren van zorg aan patiënten die dat nodig hebben.