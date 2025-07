AI biedt sneller duidelijkheid bij nek- of hoofdletsel

De SEH-artsen in het OLVG zetten kunstmatige intelligentie (AI) in om sneller hersenbloedingen, gebroken nekwerkwervels en longembolieën te herkennen. Op die manier kunnen ze sneller een diagnose stellen en dat leidt weer tot een snellere doorstroming op de Spoedeisende Hulp (SEH). Inmiddels hebben volgens OLVG ook andere ziekenhuizen interesse getroond in deze vernieuwde aanpak.

Volgens SEH-arts in het OLVG Michiel Gorzeman nam het aantal CT-scans op de SEH flink toe. “Vooral ’s avonds en ‘s nachts als er niet direct een radioloog beschikbaar is. Dat kan leiden tot vertragingen in de zorg. Met AI vangen we dat deels op. De software kijkt als het ware mee. Het eindoordeel blijft wel altijd bij de radioloog."



Wanneer patiënten met hoofd- of nekletsel op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomen, worden vaak meteen röntgenfoto’s en CT-scans gemaakt. Radiologen beoordelen deze beelden om letsel op te sporen. In het OLVG wordt kunstmatige intelligentie (AI) ingezet bij CT-scans van patiënten met hoofd- of nektrauma.



De AI-software helpt door beelden te markeren waarop mogelijk afwijkingen zichtbaar zijn, zoals een hersenbloeding of een nekwervelbreuk. Radiologen bekijken deze gemarkeerde beelden vervolgens zorgvuldig. Door deze aanpak is de diagnose gemiddeld een half uur sneller gesteld.

Inzet op meer terreinen

Ook op andere terreinen binnen de radiologie wordt AI ingezet bij de diagnostiek. De gevaarlijke bloedproppen in de longen (longembolieën) en het beoordelen van röntgenfoto’s bij mogelijke botbreuken gebeurt ook mede met behulp van AI. OLVG werkt aan uitbreiding van deze toepassingen, bijvoorbeeld bij beroertes en oncologische scans.



“AI is geen wondermiddel maar als je het slim inzet, kan het van enorme waarde zijn”, zegt OLVG-radioloog Carolien Toxopeus. Ze vertelt dat AI het werk ondersteunt, processen versnelt en bijdraagt aan betere zorg. Volgens haar heeft de inzet van AI bovendien ook geleid door een nog betere samenwerking tussen radiologen, SEH-artsen, neurologen en longartsen geleid.



In OLVG wordt daarom bekeken of met AI de zorgprocessen nog verder kunnen worden verbeterd, van diagnostiek tot administratieve processen. Hoewel het ziekenhuis wel benadrukt dat het werk van zorgverleners nooit volledig kan worden vervangen door AI. Het is een hulpmiddel dat patiënten en artsen bijstaat bij het snel vinden van de juiste informatie en het maken van goede, onderbouwde keuzes. Het laatste woord blijft echter altijd bij de patiënt, in goed overleg met diens behandelaar.

Gerichter behandelen

Dankzij de inzet van AI op het gebied van bio-informatica wordt ook het mogelijk om ziekten zoals kanker niet alleen eerder te herkennen, maar ook gerichter te behandelen. Hoogleraar Jeroen de Ridder (UMC Utrecht) onderzoekt hoe slimme algoritmen patronen in genetische data kunnen blootleggen. Zijn missie: medische vooruitgang versnellen met data als fundament.