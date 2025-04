AI en robots in steeds meer Amerikaanse ziekenhuizen

In de ziekenhuizen van El Camino Health in Californië, worden grote, innovatieve, stappen gezet met de inzet van technologieën zoals robotica en AI. De organisatie streeft ernaar deze technologieën integraal onderdeel van de dagelijkse zorg te maken. Met behulp van AI en robotica transformeert de zorgorganisatie werkprocessen, verbetert het de patiëntveiligheid en verlicht het de werkdruk voor zorgverleners. In twee ziekenhuizen van de zorgorganisatie zijn inmiddels robots actief die medicijnen afleveren en laboratoriummonsters vervoeren. Deze slimme technologieën nemen routinetaken over, zodat zorgprofessionals zich volledig kunnen richten op directe patiëntenzorg.

Volgens Deb Muro, Chief Information Officer bij El Camino Health, ondersteunt AI al geruime tijd verpleegkundigen en artsen bij hun werkzaamheden. “AI-modellen hebben training nodig. We implementeren ze, testen, verfijnen en verbeteren ze continu met behulp van data. Zo worden ze steeds slimmer,” legt Muro uit. Een van de meest impactvolle toepassingen is een AI-gestuurde verslechteringsindex die vitale functies monitort en proactief waarschuwt bij achteruitgang van de patiënt. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van zogeheten 'code blauw'-incidenten, waarbij sprake is van acute levensbedreiging zoals hartstilstand.

AI en valpreventie

\Ook het voorkomen van valincidenten krijgt een technologische impuls. Een AI-algoritme analyseert data om patiënten met een verhoogd valrisico te identificeren, waardoor verpleegkundigen tijdig kunnen ingrijpen. In de afdeling radiologie biedt AI een eerste beoordeling van röntgenbeelden, waardoor artsen sneller prioriteiten kunnen stellen. Bovendien detecteert de technologie incidentele bevindingen – afwijkingen die anders mogelijk over het hoofd worden gezien. Dankzij deze toepassing zijn bij 166 patiënten aanvullende aandoeningen ontdekt, die nu behandeld kunnen worden.

AI biedt ook verlichting in administratieve lasten. Via spraakherkenning technologie maakt een digitaal administratiesysteem automatisch verslag van consulten, waardoor artsen minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken buiten werktijd. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar komt ook ten goede aan de werk-privébalans van artsen. Daarnaast helpt AI bij het opstellen van antwoorden op patiëntvragen, bijvoorbeeld over medicatie of diagnoses, door dossiers te analyseren en conceptantwoorden voor te bereiden. Zo besparen artsen tijd én ontvangen patiënten sneller respons.

De implementatie van deze technologieën onderstreept de innovatieve koers van El Camino Health: het combineren van mensgerichte zorg met technologische ondersteuning. Muro concludeert: “Het gaat er niet om technologie de zorg over te laten nemen, maar om zorgprofessionals te versterken met slimme tools. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van zorg.”

Robotica en AI in Nederland

Ook in Nederland zien we steeds vaker robots - anders dan de 'bekende' operatierobots - in ziekenhuizen opduiken. Zo startte Ziekenhuis Gelderse Vallei vorig jaar met het gebruik van softwarerobots om een deel van de administratieve controleprocessen te automatiseren. Deze robots nemen routinetaken over, zoals het controleren van zorgregistraties op volledigheid en naleving van wet- en regelgeving, waardoor zorgprofessionals meer tijd kunnen besteden aan directe patiëntenzorg en hun administratieve last verkleind wordt.

Al in 2021 werd in Rijnstate voor het eerst een proef gestart met een sociale robot op de afdelingen kindergeneeskunde en geriatrie. Robot James bood afleiding en ondersteuning, zoals het begeleiden van kinderen naar hun kamer en het afspelen van muziek of verhalen voor ouderen. Hij was programmeerbaar met apps zoals Spotify en YouTube en kan specifieke taken uitvoeren, zoals het helpen van dwalende patiënten.

En sinds vorig jaar zijn AI-tools die artsen helpen bij het maken van gespreksverslagen ook beschikbaar voor gebruik in de Nederlandse taal. Bij diverse ziekenhuizen is daar al volop mee getest en worden oplossing zoals Dragon Medical One van Microsoft steeds breder ingezet.