AI-fabriek, Kennissessie NPR 7523 en bestuurswisselingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het besluit om in Groningen een AI-fabriek op te tuigen waarvoor bijna 200 miljoen Euro vanuit de verschillende overheden beschikbaar komen. Verder aandacht voor een kennissessie over de nieuwe praktijkrichtlijn ‘NPR 7523: Logging in de praktijk’ die door NEN georganiseerd wordt, en twee bestuurswisselingen bij het Amstelland en Dijklander.

Groningen krijgt een AI-fabriek

Nederland neemt een grote stap richting digitale onafhankelijkheid en technologische innovatie. Kabinet en regio bundelen hun krachten voor de oprichting van een Nederlandse AI-fabriek in Groningen, waarvoor gezamenlijk een investering van 200 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Deze strategische zet moet Europa, en Nederland in het bijzonder, minder afhankelijk maken van buitenlandse technologische grootmachten zoals de Verenigde Staten en China.

De nieuwe AI-fabriek in Groningen moet daar verandering in brengen. De fabriek wordt een nationaal innovatiecentrum voor het ontwikkelen, testen en opschalen van AI-oplossingen, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid, energie en klimaat. De keuze voor Groningen is strategisch: de regio investeert al jaren in datatechnologie, digitale infrastructuur en academisch onderzoek op hoog niveau. Met deze nieuwe faciliteit krijgt het noorden van Nederland een sleutelrol in de nationale AI-strategie.

Het initiatief sluit aan bij de Europese strategie voor digitale soevereiniteit en past binnen het bredere streven naar een weerbaar, innovatief en inclusief digitaal ecosysteem. De eerste plannen voor de AI-fabriek worden in de tweede helft van 2025 verder uitgewerkt.

Kennissessie NPR 7523

Op woensdag 2 juli 2025 organiseert NEN een interactieve online kennissessie rond de nieuwe praktijkrichtlijn ‘NPR 7523: Logging in de praktijk.’ Deze sessie is gericht op zorgprofessionals, IT-leveranciers, informatiemanagers en beleidsmakers die betrokken zijn bij digitale gegevensverwerking in de zorg.

De kennissessie bestaat uit een mix van inhoudelijke toelichting, inspirerende praktijkvoorbeelden en interactieve momenten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

Het belang van logging als fundament voor veilige en verantwoorde zorg.

De functionele eisen en uitgangspunten zoals beschreven in NPR 7523.

Praktische stappen voor implementatie in zorginstellingen en bij IT-leveranciers.

Met voorbeelden uit de praktijk wordt inzichtelijk gemaakt hoe logging werkt in verschillende zorgcontexten. Daarbij is er ook aandacht voor de strategische rol van logging binnen bredere ontwikkelingen, zoals de EHDS en de toenemende noodzaak voor betrouwbare gegevensuitwisseling. Aanmelden kan via deze link.

Nieuw RvT-lid Amstelland

Op 1 september zal drs. Mieke Möller toetreden tot de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland. Zij volgt Daan Boot op die sinds 1 maart 2025 interim de rol vervult als lid raad van bestuur van het ziekenhuis. Mieke heeft aanzienlijke ervaring binnen de ziekenhuissector. Zo is zij in haar huidige functie sinds 2022 werkzaam als Manager Financiën, Inkoop en Control van het Maasstad Ziekenhuis. Daarvoor vervulde zij diverse rollen in het Erasmus MC, waaronder in de periode 2015-2022 de rol van Manager Business Control en Concern Control.

“Ik kijk ernaar uit om te starten bij Ziekenhuis Amstelland, waar mensgericht werken altijd aangenaam dichtbij is. Ik ga mij inzetten om de ingeslagen koers, gericht op verdere versterking van de financiële veerkracht, te realiseren, zodat de toekomstplannen van het ziekenhuis kunnen worden gerealiseerd. Ik verheug mij daarbij op de samenwerking met mijn medebestuurder, Sophia de Rooij en kijk er naar uit om de medewerkers die Ziekenhuis Amstelland zo bijzonder maken binnenkort te ontmoeten”, aldus drs. Möller.

Nieuwe RvB-voorzitter Dijklander

Op 23 juni is Janneke Brink-Daamen benoemd als voorzitter raad van bestuur a.i. van het Dijklander Ziekenhuis. Zij neemt de functie over an van vertrokken Willem Wiegersma. Janneke zal samen met Paul Nijssen tijdelijk de raad van bestuur vormen, versterkt door Marjolein van der Horst als medische directeur. Janneke Brink-Daamen was van 2018 tot en met 2023 bestuursvoorzitter van het Tergooi MC. Daarvoor werkte zij onder andere bij het Rijnstate, het Erasmus MC en het UMC Utrecht.

