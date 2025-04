AI-gegenereerde patiëntensamenvatting met Digizorg Assistent

Binnen het Erasmus MC wordt op de afdeling cardiologie getest met AI-gegenereerde patiëntsamenvattingen in de Digizorg-app. Dit proefproject is een uitbreiding van de Digizorg Assistent. Het helpt patiënten om beter inzicht te krijgen in hun medische gegevens en ondersteunt artsen in efficiëntie en transparante communicatie. De samenvattingen worden automatisch gegenereerd op basis van het consult. De Digizorg Assistent neemt het gesprek op en vat het met behulp van AI samen.

“Patiënten krijgen vaak veel informatie in korte tijd. Dankzij de Digizorg Assistent kunnen ze die thuis rustig nalezen. Door AI slim in te zetten, maken we zorg toegankelijker en zorgen we voor begrijpelijke, transparante en persoonsgerichte communicatie”, vertelt Dr. Robert van der Boon, cardioloog in het Erasmus MC. Het werkt als volgt: in eerste instantie wordt een medische samenvatting opgesteld door de arts. Die samenvatting bevat belangrijke onderdelen zoals de medische voorgeschiedenis, anamnese en tractus anamnese. Daarna wordt, op basis van een zogenoemde patiëntprompt, een vereenvoudigde versie gemaakt met alleen de informatie die relevant is voor de patiënt.

Regie blijft bij zorgverlener

Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de samenvattingen te waarborgen, moet de arts deze altijd goedkeuren, voordat ze via de Digizorg-app naar de patiënt worden verstuurd. Er is bovendien ruimte om de tekst aan te passen of ervoor te kiezen om deze niet te delen. De patiënt ontvangt zo een helder en overzichtelijk verslag van het consult, gebaseerd op wat de arts belangrijk vond om vast te leggen.

Het proefproject start met een kleine groep gebruikers om te onderzoeken welke patiëntprompt het beste werkt voor begrijpelijke, relevante samenvattingen. In deze fase wordt nauw samengewerkt met een domeinexpert om de inhoud en toon goed af te stemmen op de behoeften van patiënten. Na analyse en optimalisatie wordt de best presterende prompt breder ingezet binnen de pilotgroep. In de vervolgfase volgt een verdere standaardisatie, zodat patiënten hun samenvatting altijd ontvangen in een herkenbaar en uniform format. Dit draagt bij aan consistentie, kwaliteit en begrijpelijkheid in de communicatie.

Met de AI-gegenereerde patiëntsamenvattingen in de Digizorg-app zet Erasmus MC een belangrijke stap in digitale zorgverlening en patiëntgerichte innovatie.

Meer zorg, minder typen

Deze pilot is onderdeel van de verdere ontwikkeling van de Digizorg Assistent – een AI-tool die artsen ondersteunt bij het vastleggen en samenvatten van consulten. Door dit proces te digitaliseren en te verrijken met patiëntgerichte samenvattingen, vermindert de administratieve last en krijgen patiënten sneller en duidelijker inzicht in hun zorgtraject.

Het domeinoverstijgende digitale platform Digizorg kreeg vorig jaar 8,1 miljoen euro aan transformatiegelden toegekend vanuit het IZA (Integraal Zorgakkoord). Met het geld kan Digizorg aan de slag met de uitvoering van een meerjarig transformatieplan, waarbij transmurale zorgpaden worden ontwikkeld.