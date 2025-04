AI-gestuurde echografie halveert scantijd bij hartdiagnostiek

Philips heeft deze week de Compact Ultrasound 5500CV geïntroduceerd. Een nieuw draagbaar echografiesysteem dat met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) de beeldvorming van het hart versnelt en toegankelijker maakt. De Compact Ultrasound 5500CV is ontworpen voor gebruik aan het bed van de patiënt en biedt hoogwaardige hartbeeldvorming. Het kan makkelijk op veel plaatsen worden gebruikt zoals ziekenhuizen en verpleeginstellingen. Door de nieuwe techniek kan er snel en efficiënt een diagnose worden gesteld.

Dankzij AI-ondersteunde meetfunctionaliteiten kan de scantijd tot vijftig procent worden teruggebracht, zonder concessies te doen aan de kwaliteit of de nauwkeurigheid van de resultaten. "Met dit systeem kunnen we sneller en consistenter belangrijke hartmetingen uitvoeren, wat niet alleen tijd bespaart voor zorgverleners, maar ook leidt tot snellere diagnoses en betere zorguitkomsten voor patiënten," zegt Paul Noten, Head of Ultrasound bij Philips Benelux.

Belangrijk voor acute zorg

Vooral in acute situaties of bij kwetsbare doelgroepen zoals pasgeborenen en ouderen is de nieuwe AI-gestuurde hartdiagnostiek volgens Philips heel belangrijk. De 5500CV ondersteunt onder meer geavanceerde transducers zoals de X7-2t en X8-2t voor echocardiografie via de slokdarm (TEE). Dat is essentieel bij complexe hartprocedures, zoals katheterinterventies. Het gebruik van xMatrix-technologie en xPlane Imaging stelt clinici in staat om met één enkele sondepassage twee beelddoorsneden tegelijkertijd vast te leggen. Daardoor verdubbelt de informatieopbrengst per onderzoek.

De AI-functie Auto Measure speelt een sleutelrol in de optimalisatie van werkprocessen. Deze functie automatiseert routinematige 2D- en Doppler-hartmetingen, verhoogt de reproduceerbaarheid en ondersteunt consistente diagnostische besluitvorming. De compatibiliteit met de nieuwe S12-4 transducer maakt het systeem bovendien geschikt voor neonatale en pediatrische toepassingen.

Realtime ondersteuning op afstand

Wat de Compact 5500CV verder onderscheidt, is de integratie met Philips’ bredere echoplatforms zoals EPIQ, Affiniti en het leveranciersonafhankelijke Ultrasound Workspace. Dankzij de aansluiting op Philips Collaboration Live is het ook mogelijk om op afstand realtime te ondersteunen bij de diagnostiek. Dat is met name handig voor bij het vormgeven van toekomstbestendige, hybride zorgmodellen. Jaarlijks worden met de systemen van het bedrijf wereldwijd naar schatting 429 miljoen diagnostische en interventionele procedures uitgevoerd. De Compact 5500CV voegt daar nu een krachtige, draagbare oplossing aan toe die volgens Philips naadloos past in de digitale transformatie van de zorg.

