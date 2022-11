AI-gestuurde keuzehulp borstkanker is doorbraak

Keuzehulpen rukken snel op in de medische wereld. Belangrijk, want deze apps helpen patiënten om beter voorbereid het gesprek met de arts aan te gaan. Onderzoek toont aan dat ze de kwaliteit van de zorg verbeteren. De meeste keuzehulpen leiden patiënten thuis via gerichte vragen systematisch door verschillende behandelopties en geven ook aan welke in bepaalde situaties het meest geschikt zijn.

Geavanceerde keuzehulp borstkanker

In het ziekenhuis Zuyderland, met vestigingen in Heerlen en Sittard, is nu dus een nieuwe, zeer geavanceerde keuzehulp voor borstkanker gepresenteerd. Waar samen beslissen in 2015 nog in de kinderschoenen stond, is de borstkanker keuzehulp anno 2022 geïmplementeerd bij 25 ziekenhuizen als vast onderdeel van de zorg en in de tussenliggende jaren jaarlijks geactualiseerd. Maar de nieuwe AI-gestuurde keuzehulp van Zuyderland en CZ is een nieuwe, innovatieve stap. Deze kan volgens betrokkenen een doorbraak betekenen op het gebied van gepersonaliseerde zorg bij borstkanker.



Door de koppeling van een nieuw algoritme aan een keuzehulp krijgen patiënten en hun arts een accurate inschatting van gepersonaliseerde overlevingskansen. Tevens krijgen ze uitgebreide info over de voor- en nadelen van een eventuele aanvullende behandeling. De nieuwe keuzehulp is dus een belangrijk hulpmiddel om samen te beslissen wat de beste behandeling is gelet op de specifieke gezondheidssituatie en persoonlijke wensen van patiënten.

Daadwerkelijk gepersonaliseerde zorg

De ontwikkeling van deze state of the art keuzehulp is ontwikkeld op initiatief van Zuyderland en CZ en onderdeel van de Duurzame Coalitie tussen beide partijen. Het algoritme voor de AI-gestuurde app is ontwikkeld door Pacmed, maakt gebruik van de data over tienduizenden Nederlandse borstkankerpatiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL. De keuzehulp zelf werd ontwikkeld door PATIENT+ met input vanuit risicocommunicatie experts (AmsterdamUMC) in samenwerking met BVN.



Vanaf november 2022 kunnen de eerste patiënten gebruikmaken van deze keuzehulp. Vervolgens worden de ervaringen geëvalueerd en worden de geleerde lessen gebruikt. Niet alleen om de keuzehulp borstkanker verder te verbeteren, maar ook voor de algemene doorontwikkeling van gepersonaliseerde zorg bij andere ziektebeelden en in andere ziekenhuizen.

Meerwaarde AI-gestuurde keuzehulp

Traditionele keuzehulpen maken gebruik van gemiddelde kansen, maar de gemiddelde patiënt bestaat in de praktijk natuurlijk niet. Iedereen reageert, afhankelijk van gezondheidssituatie, voorafgaande behandelingen, tumorkenmerken en tal van andere factoren anders op een behandeling. De nieuwe AI-gestuurde keuzehulp houdt hier rekening mee en geeft daarmee de arts extra handvatten om het gesprek met de patiënt te voeren.

Zeker is dat deze nieuwe gepersonaliseerde keuzehulp meerwaarde heeft. Lisanne de Groot van Borstkankervereniging Nederland (BVN) vertelt op de website van Zuyderland: “Een aanvullende behandeling zoals chemo of anti hormonale therapie na een operatie, is ingrijpend. Het heeft vaak consequenties die grote impact hebben op het leven. Tijdelijk of blijvend. Bijvoorbeeld omdat je door de gevolgen van een behandeling niet meer (goed) je werk of hobby’s kunt uitoefenen. Daarom is het belangrijk dat iemand de tijd én goede informatie heeft om weloverwogen te kunnen besluiten om wel of niet te kiezen voor een behandeling. Aan de ene kant gaat het dan om wat een behandeling kan toevoegen aan de overlevingskans. Maar ook welke bijwerkingen of gevolgen op langere termijn die behandelingen hebben. Hoe persoonlijker deze informatie, hoe beter!”