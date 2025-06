AI-model voorkomt onnodige screenings bij prematuren

ChipSoft heeft in samenwerken met de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Maxima MC in Veldhoven een AI-model ontwikkeld om de kans op Retinopathie (ROP) bij extreem prematuren beter te kunnen voorspellen. Dit model moet een aanzienlijke verbetering zijn voor de prematuren, hun ouders, zorgverleners en zorginstellingen. Bij ROP ontwikkelen de bloedvaten zich abnormaal in het netvlies (retina) wat kan leiden tot slechtziendheid of blindheid.

Om slechtziendheid of blindheid te voorkomen, worden alle prematuren onder de dertig weken zwangerschapsduur nu routinematig gescreend. Dit is een belastend en pijnlijk onderzoek waarbij het netvlies van het kind herhaald wordt onderzocht door een oogarts.

Het nieuwe AI-model gebruikt patiëntgegevens uit het elektronisch patiëntendossier (EPD, PDMS) HiX, zoals labwaarden, continue metingen (zoals temperatuur, hartslag en zuurstofsaturatie) en basisinformatie zoals gewicht en geboortedatum. Met behulp van een Logistic Regression Model voorspelt het systeem of een pasgeboren baby het risico loopt op het ontwikkelen van retinopathie (ROP). Het model is in staat om met grote precisie te bepalen welke kinderen géén risico lopen, waardoor onnodige screening in veel gevallen kan worden voorkomen.

Focus op verhoogd risico

Dit biedt aanzienlijke voordelen voor zowel patiënten als zorgverleners. Voor baby’s en hun ouders betekent dit minder invasieve en stressvolle onderzoeken, wat bijdraagt aan meer comfort en minder angst. Zorginstellingen profiteren van een efficiënter gebruik van mensen en middelen, doordat de focus kan worden gelegd op kinderen met een daadwerkelijk verhoogd risico. Dit leidt bovendien in kostenbesparingen doordat onnodige screenings achterwege blijven. Het model zorgt zo voor een duidelijke win-win-win-situatie voor baby’s, ouders en de zorgsector.

Het Máxima MC in Veldhoven heeft meer dan tien jaar ervaring als landelijk verwijs- en expertisecentrum met drie hooggespecialiseerde oogartsen. Om van deze gespecialiseerde zorg gebruik te kunnen maken, moeten sommige ouders en kinderen ver reizen om door een van deze oogartsen opnieuw beoordeeld te worden. Dit is niet alleen stressvol voor de ouders, maar ook belastend voor de kwetsbare baby’s. Ook is het een logistieke uitdaging voor het centrum om zoveel baby’s te moeten onderzoeken.

Vergelijkbare AI-toepassingen

De ontwikkeling van het ROP-model laat volgens de onderzoekers zien hoe veelbelovend AI-toepassingen in de zorg kunnen zijn en biedt perspectief voor vergelijkbare innovaties bij andere aandoeningen. Om dit potentieel volledig te benutten, worden zorginstellingen opgeroepen om samen te werken en data te gaan delen.

Wanneer er neer data beschikbaar is, wordt het mogelijk om het model verder te optimaliseren en breder te testen. Deze samenwerking tussen medische experts en datawetenschappers is volgens Chipsoft essentieel om AI-oplossingen, zoals het ROP-model, succesvol in te zetten in de praktijk. Bij interesse om mee te werken of om een eigen AI-vraagstuk onder de aandacht te brengen, kan contact worden opgenomen met ChipSoft.

Onderzoekers van een gezamenlijk laboratorium van de Skoltech-University van Sharjah en het AIRI Institute hebben onlangs een AI-tool ontwikkeld. Hiermee kunnen de netvliesfoto's die worden gebruikt om diabetische Retinopathie te diagnosticeren.