AI-platform voor selectie zorgtechnologie breidt uit

Een AI-toepassing die zorgprofessionals ondersteunt in het vinden van technologie die in de behoeften van hun cliënten voorziet, heeft nieuw kapitaal aangetrokken. Daarmee wil het platform versneld uitbreiden in Nederland en daarbuiten en verbeteringen doorvoeren, vertelt Floortje-oprichter Laura Steman. Er wordt geen informatie gegeven over de omvang van de investering door een private kapitaalverstrekker.

Floortje is een AI-gebaseerde toepassing die zorgprofessionals moet ondersteunen in het vinden van zorgtechnologie die past bij hun cliënten. De toepassing adviseert zorgverleners op basis van een stappenplan bij het kiezen van een passende technologie voor de individuele zorgbehoeften van de cliënt. Daarnaast biedt Floortje inzicht in waar, hoe en door wie de innovatie ingezet of aangeschaft kan worden. De toepassing is zowel intramuraal als extramuraal in te zetten. Ook kunnen zorgaanbieders een koppeling maken met het zorgdossier.

Hulp bij vinden technologie

Volgens Floortje-oprichter Steman, een voormalig verpleegkundige, heeft het platform zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ondersteuning voor zorgorganisaties, professionals, burgers en mantelzorgers om passende technologieën te vinden, te gebruiken en te beheren. Daarmee krijgen zorgverleners meer tijd voor persoonlijke aandacht, en houden cliënten en mantelzorgers langer regie over hun eigen leven. Dit wordt steeds belangrijker in een zorgsector die enerzijds vergaand digitaliseert en anderzijds steeds meer last heeft van de groeiende kloof tussen een beperkte groep zorgprofessionals en een stijgend aantal patiënten met vaak een steeds complexere zorgvraag.



“Deze investering stelt ons in staat om sneller verbeteringen door te voeren die zorgverleners, cliënten en mantelzorgers écht verder helpen,” zegt oprichter Steman. “Onze ambitie is duidelijk: met Floortje willen we hét hulpmiddel zijn waarmee mensen hun eigen leven langer zelfstandig kunnen leiden en waarmee zorgverleners ruimte houden voor warme zorg.”

Versneld uitbreiden en verbeteren

Steman benadrukt dat de investeerder uit een andere sector komt en geen banden heeft met leveranciers in de zorg. Met de investering kan Floortje haar platform versneld uitbreiden en verbeteren, waaronder:

Floortje Beheermodule – ondersteunt zorgorganisaties bij het beheren van hulpmiddelen en processen.



Floortje Thuis – maakt zorgtechnologie en hulpmiddelen eenvoudig inzetbaar voor burgers en mantelzorgers, zodat zij minder snel een beroep hoeven te doen op de zorg.



Floortje AI – biedt slimme inzichten zodat mensen sneller de juiste keuzes kunnen maken.



Internationaal – uitbreiding van een lopend onderzoek met CrossCare in België en verdere internationale stappen.

Over Floortje

Een tussentijdse rapportage over de inzet van Floortje begin 2025 schetste de voordelen van het platform in het kort als: laagdrempelig en gebruiksvriendelijk; betere toepasbaarheid van zorgtechnologie binnen VVT-organisaties; snellere adoptie van zorgtechnologie; minder tijdsbesteding.



Het onderzoek werd in 2024 uitgevoerd door Anders Werken in de Zorg (AWIZ) Midden- en West-Brabant samen met kennisinstituut Vilans. Anders Werken in de Zorg is een landelijke beweging van zorgorganisaties die mikt op innovaties en meer zelfredzaamheid om de zorg voor een groeiende groep ouderen overeind te houden.

