AI-tool voor gepersonaliseerde behandeling bij nAMD

Het Duitse healthtechbedrijf Deepeye Medical GmbH heeft Europese goedkeuring gekregen voor een AI-ondersteunde tool die oogartsen helpt bij de behandeling van neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nAMD), ook wel ‘natte’ AMD of netvliesveroudering genoemd. De oplossing, deepeye Treatment Planning Support (TPS), is de eerste AI-tool voor voorspellende oogheelkundige therapie die klinisch is goedgekeurd in Europa.

AMD is wereldwijd een belangrijke oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. Vooral bij nAMD leidt abnormale vaatgroei in het netvlies tot verslechtering van het gezichtsvermogen. Behandeling vereist nauwkeurige afstemming van injectietherapieën en regelmatige controles. Niet elke patiënt reageert hetzelfde, wat vraagt om maatwerk in het behandelplan.

Gepersonaliseerde behandeling

Het nu door de EU goedgekeurde Deepeye TPS maakt gepersonaliseerde behandelbeslissingen mogelijk op basis van geavanceerde analyses van duizenden 3D-netvliesscans en medische gegevens. Het AI-algoritme helpt artsen bepalen of een patiënt eerder of later behandeld moet worden én hoeveel behandelingen binnen 12 maanden nodig zijn. Hierdoor kunnen patiënten hun gezichtsvermogen beter behouden, terwijl de druk op klinieken afneemt.

Bij de validatie in een internationale cohortstudie met meer dan 300 patiënten stemden artsen in 56% van de gevallen in met aanpassingen die door deepeye TPS werden voorgesteld. De technologie fungeert als een ‘second opinion’, die beslissingen onderbouwt en ondersteunt maar niet vervangt.

“AI kan artsen ondersteunen bij het optimaliseren van behandelintervallen en tegelijkertijd bijdragen aan shared decision making met patiënten,” zegt retinaspecialist Dr. Eileen Hwang van het Moran Eye Center. Ze waarschuwt wel voor overschatting van AI: “Ook een algoritme kan ernaast zitten.”

Meer AI-initiatieven in de oogzorg

De ontwikkeling van deepeye TPS is onderdeel van een bredere visie op datagedreven oogzorg. Binnen het Moran Eye Center wordt onder leiding van medeoprichter dr. Dubis gewerkt aan de PHIAT-database, een grootschalig AI-platform met geanonimiseerde beelddata voor onderzoek naar oogaandoeningen, waaronder diabetische retinopathie.

Volgens Randall Olson, CEO van het Moran Eye Center, is beeldvorming binnen de oogheelkunde bij uitstek geschikt voor AI-toepassingen: “We kunnen ziekteprogressie visualiseren en beter voorspellen, wat leidt tot betere behandelkeuzes. Dat is de toekomst waarin we investeren.”

De combinatie van klinische validatie, ethisch datagebruik en praktijkgerichte AI-toepassingen onderstreept het potentieel van AI in de oogzorg, gericht op meer precisie, minder belasting voor patiënten en betere behandeluitkomsten.

Oogzorg innovatie in Nederland

Enkele maanden geleden berichtten wij over een prijswinnend initiatief van arts-promovendus Sebastiaan van Meyel van het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij kreeg de Bayer Ophthalmic Care Award 2025 voor zijn onderzoek naar AI-gestuurde screening van glaucoom en leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) in de huisartsenpraktijk. Zijn project richt zich op het analyseren van fundusfoto’s met AI om patiënten met een verhoogd risico sneller te herkennen. Dit zou onnodige verwijzingen kunnen voorkomen en de druk op de oogzorg verlagen.

En in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen werd al in 2021 begonnen met het op afstand volgen van patiënten met maculadegeneratie. Daarvoor werd de app CWZ Thuis – maculadegeneratie ontwikkeld. Zo’n 1.500 patiënten, van wie velen de ‘droge’ vorm van de aandoening hadden, konden op elk moment thuis twee eenvoudige oogtesten uitvoeren: het opmerken van vervorming in een raster en het lezen van korte zinnen. De testresultaten werden automatisch geüpload naar de oogkliniek, waar zorgverleners meekeken en bij afwijkingen onmiddellijk contact opnamen met de patiënt.