Akkoord over AZWA, uitbreiding van IZA

Er is een akkoord gesloten over de AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord). Dat laten onder meer RTL Nieuws en de NOS weten. Het AZWA is bedoeld als een uitbreiding van het in 2022 gesloten IZA (Integraal Zorgakkoord). Het heeft als doel de samenwerking tussen het sociaal en zorgdomein te versterken en de uitvoering van het IZA te versnellen. De onderhandelingen over de AZWA verliepen moeizaam. Onder meer de VNG stapte vorig jaar tijdelijk uit het overleg. De val van het kabinet-Schoof begin juni leidde opnieuw tot uitstel.

Nu hebben de bij het ‘bestuurlijk overleg IZA’ betrokken partijen en demissionair zorgminister Daniëlle Jansen (NSC) 1 juli ’s avonds alsnog ingestemd met het akkoord, aldus niet nader genoemde bronnen tegenover RTL Nieuws. De betrokken gesprekspartners – die ook voor de uitvoering van het AZWA verantwoordelijk zullen zijn – gaan nog wel de respectievelijke achterbannen raadplegen over het akkoord. Minister Jansen informeert vanochtend de Tweede Kamer.

Investeringen in AI

In het kader van het AZWA wordt er de komende twee jaar onder meer 400 miljoen euro beschikbaar gesteld als ‘doorbraakmiddelen’ die de zorg efficiënter moeten maken en werkdruk en administratielasten moeten verlagen. Het gaat onder meer om innovaties op AI-gebied, zoals toepassingen die automatisch samenvattingen van consulten maken of advies geven over wanneer iemand een IC kan verlaten. Begin juni werd overigens nog een bedrag van 800 miljoen euro over twee jaar genoemd tijdens een door VWS georganiseerde zorgtop. Verder is er geld vrijgemaakt voor een gordelroosvaccin en komt er geld voor MRI-scans voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel.



In mei was er nog een meningsverschil tussen VWS en het ministerie van Financiën over het wel of niet structureel inzetten van bovengenoemde doorbraakmiddelen. Uiteindelijk werd afgesproken dat de inzet structureel wordt als na twee jaar blijkt dat de investeringen positief worden geëvalueerd. Deze deal maakte de weg vrij om de handtekeningen onder het AZWA te zetten, maar toen viel het kabinet.



Het akkoord wachtte slechts nog op handtekeningen toen begin vorige maand het kabinet viel. Toenmalig zorgminister Agema (PVV) had binnen het kabinet al overeenstemming bereikt over de financiering van de nieuwe afspraken. Haar opvolger, Daniëlle Jansen, zei bij haar aantreden enkele weken geleden dat het akkoord boven aan haar to do-lijst stond. "Daar zit het hele veld op te wachten. Het is echt ontzettend nodig."

Over het AZWA

Het AZWA is tot stand gekomen in overleg tussen VWS en een breed scala aan organisaties, waaronder patiëntenverenigingen, verenigingen van zorgmedewerkers, ziekenhuizen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Specifieke gesprekspartners waren onder meer de Federatie Medisch Specialisten (FMS), ActiZ (langdurige zorg), De Nederlandse GGZ, InEen (eerste lijn), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, mede vanuit het sociaal domein) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).



Begin juni leidde de val van het kabinet Schoof tot verder uitstel van een akkoord over de AZWA. Vanwege die val stapten PVV-bewindslieden Fleur Agema (minister van zorg) en Vicky Maeijer (staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg) op. Het AZWA zou donderdag 5 juni na moeizame onderhandelingen en meermaals uitstel eindelijk ondertekend worden. Ook voor het HLO (hoofdlijnenakkoord' samen voor kwaliteit van bestaan') als onderdeel van het AZWA dreigde toen uitstel. In het HLO staan het terugdringen van het arbeidsmarkttekort en het toegankelijk houden van de ouderenzorg en ondersteuning voor iedereen die die zorg nodig heeft centraal.



De gesprekken over de AZWA verliepen het afgelopen jaar bepaald niet probleemloos. Zo besloot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in november 2024 om tijdelijk uit het overleg over het nieuwe IZA te stappen. De belangrijkste aanleiding vormden de bezuinigingen op de gezondheidszorg die het kabinet op Prinsjesdag 2024 aankondigde. De VNG meende dat die financiële aderlating het voor gemeenten schier onmogelijk maakte de beoogde doelstellingen van het IZA-vervolg te kunnen halen. In februari 2025 sloot de VNG weer bij het 'bestuurlijk overleg IZA' aan.