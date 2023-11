Alles draait om data en overzicht bij calamiteiten

Living Lab Neurochirurgie is een stichting die zich inzet voor innovatie in de acute traumazorg, een gedreven groep mensen bestaande uit neurochirurgen, artsen, specialisten, verpleegkundigen, ambulancemedewerkers, maar ook bijvoorbeeld brandweer- en politiemensen. Samen proberen zij de acute zorg in beeld te krijgen. Soms ook door van bottom-up-ideeën olifantenpaadjes hoofdwegen te maken. Niet zonder reden. Veel bottom-up ideeën bereiken immers niet het beleidsniveau waardoor innovatie vaak zeer moeizaam van de grond komt.

Peter van Dun, anesthesiemedewerker, veteraan en een van de geestelijke vaders van deze stichting: “We wilden dat het niet meer zou gebeuren, dat als er verbeteringen worden gezien door professionals op de werkvloer, er eerst gewacht moet worden tot er allerlei congressen over gehouden zijn, en boeken over zijn geschreven. Evidence Based is immers geschiedenisleer en geen toekomstleer.”

Verbinding zoeken

Neurochirurg Bakhtyar Burhani, de opvolger van gepensioneerd neurochirurg Gus Beute bij Living Lab Neurochirurgie, beschouwt het analyseren van data om overzicht te krijgen bij calamiteiten van groot belang. Zoals het ook zijn missie is om verbinding te zoeken en om te netwerken.

“Van de orthopeed die mij heeft opgeleid heb ik geleerd dat een goede arts weet waar er raakvlakken zijn met andere vakken en die ook beheerst. We hebben heel veel raakvlakken met andere specialisten en daarbuiten in de maatschappij. Als je dat weet én beheerst dan heb je enorm veel voorsprong. Door van hen te leren, kun je van de kracht van anderen sterker worden. Dat is ook het mooie aan onze groep bij Living Lab Neurochirurgie, die niet alleen uit neurochirurgen bestaat, maar bijvoorbeeld ook uit verpleegkundigen, ambulancemedewerkers en brandweer- en politiemensen. Door het samen delen en analyseren van data krijg je in de acute zorg meteen een goed en compleet overzicht. Traumazorg maakt immers deel uit van een zorgketen.”

Living Lab is volgens hem een proeftuin. Iedereen is welkom. Defensie, politie, brandweer, ziekenhuizen, veiligheidsregio’s, gemeenten. We kijken steeds waar behoefte aan is, naar hoe we ons doel kunnen bereiken en door verbinding te zoeken daar waar het gaat om gescheiden werelden.”

Verbindingen vormgeven

“Waar data een goed inzicht geeft in knelpunten en nieuwe mogelijkheden, is het uiteindelijk aan de mensen in het netwerk om deze nieuwe verbindingen vorm te geven. Dit is soms niet eenvoudig omdat. Veel facetten zijn van invloed op het vormen van een effectieve zorgketen. “Zo zijn we in het ETZ bezig geweest met het vormgeven van een effectieve opvang voor patiënten met een acuut herseninfarct”, vertelt Interventie Neuroradioloog Hans Kortman.

“Sinds 2015 is er een effectieve therapie die zo snel mogelijk toegepast dient te worden bij mensen met een herseninfarct, de intra-arteriële trombectomie. Hierbij zijn verschillende groepen zorgverleners betrokken van verschillende afdelingen. Ambulancepersoneel, SEH artsen, verpleegkundigen, anesthesisten en anesthesiemedewerkers en interventieradiologie medewerkers. Al deze mensen moeten elkaar opnieuw vinden, vertrouwen in het proces en continu deze acute zorgketen versterken en monitoren door middel van het verzamelen van relevante data om zo ook goed overzicht te krijgen en te behouden. Dit is een proces dat jaren kan duren en dan nog zijn er dingen die beter kunnen.”

Zorgketen

Als er volgens Kortman een ding zeker is voor de toekomst, dan is het dat deze zorgketen op een gegeven moment obsoleet wordt en zich anders zal moeten organiseren. Omdat er bijvoorbeeld nieuwe inzichten of technologieën beschikbaar zijn.

“Niet elke verandering is een verbetering. Ik zie AI en het verzamelen van data voornamelijk als een tool om te voorspellen en om te evalueren of een verandering ook daadwerkelijk een verbetering is. Dit is een continue evolutie van afbreken wat obsoleet is en opbouwen wat beter is gebleken. In de praktijk is dat erg moeilijk. Het vergt flexibiliteit en een teamplayer mindset van de medewerkers binnen het netwerk. Vandaar dat organisaties als Living Lab Neurochirurgie zo belangrijk zijn. We hebben mensen nodig om buiten de gebaande paden te gaan, om samen nieuwe wegen te ontdekken. Innoveren is per definitie moeilijk, Daarom maken we er dan ook een ‘teamsport’ van.”