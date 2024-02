Amstelland zet in op Ziekenhuisverplaatste Zorg

Ziekenhuis Amstelland levert al zorg aan huis, maar de noodzaak om dit uit te breiden wordt groter. Deze zogeheten Ziekenhuisverplaatste Zorg draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek. “Met deze werkwijze zijn we steeds beter en sneller in staat om behandelingen thuis of dichterbij huis te organiseren. De werkwijze is tot stand gekomen door gesprekken met andere ziekenhuizen, waarbij wij door succesvolle methodes zijn geïnspireerd en de vertaalslag hebben gemaakt naar Ziekenhuis Amstelland”, vertelt projectleider Ziekenhuisverplaatste Zorg, Sven Alders.

Veiligheid voorop

Vooral de veiligheid staat bij Ziekenhuisverplaatste Zorg centraal. Veiligheid voor de patiënten, de zorgmedewerkers én de omgeving. Bij Ziekenhuisverplaatste Zorg blijft de medisch specialist verantwoordelijk. Geheel volgens de principes van ‘samen beslissen’ bespreekt de medisch specialist of de zorg buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden.

Bekeken wordt of de te leveren zorg thuis kan worden georganiseerd waarbij de ziekenhuisapotheek de farmaceutische behandeling verzorgt. Tijdens het gesprek wordt bijvoorbeeld besproken of er altijd thuiszorg nodig is. Of dat de patiënt of mantelzorger (een deel van) de behandelingen zelf kan uitvoeren, na voldoende scholing en benodigde instructies.

Ziekenhuisverplaatste Zorg

Het Ziekenhuis Amstelland definieert als ambitie voor de toekomst: ‘De juiste zorg, op de juiste plek, dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet.’ Dat betekent nieuwe behandelmogelijkheden waarbij de tevredenheid van de patiënten en van de zorgmedewerkers ook in het oog worden gehouden. Met een gedegen projectstructuur en werkwijze, wordt beoordeeld of behandelingen geschikt zijn om buiten het ziekenhuis te organiseren.

Dat gebeurt met de medisch specialisten en met partnerorganisaties in de buurt. De partnerorganisaties zijn een belangrijk onderdeel van het Ziekenhuisverplaatste Zorg project. Zij komen bij de patiënten thuis om de behandelingen te doen. Eén van de partnerorganisaties is Amstelring Wijkzorg, een wijkzorgorganisatie waarmee Amstelland al langere tijd samenwerkt. De komende tijd wordt begonnen met enkele nieuwe behandelingen, zoals subcutane oncolytica in de behandeling van mensen met verschillende soorten kanker. Ook wordt bekeken of er in de toekomst meer zorg in de thuissituatie kan worden georganiseerd. Om de zorg toegankelijk te houden zetten steeds meer ziekenhuizen in op ziekenhuisverplaatste zorg.