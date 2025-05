Amsterdam UMC doet mee aan Mitz voor gegevensuitwisseling

Amsterdam UMC sluit zich als eerste universitair medisch centrum aan bij Mitz, het landelijk toestemmingssysteem voor het delen van medische gegevens. Via dit systeem kunnen patiënten op één centrale plek toestemming geven om hun medische gegevens beschikbaar te stellen aan verschillende zorgverleners. Volgens het Amsterdam UMC is dit een belangrijke stap richting eenvoudiger en veiliger gegevensuitwisseling in de zorg.

“Het systeem kan het verschil maken tussen wél of niet over cruciale medische informatie beschikken,” zegt internist-nefroloog en Chief Medical Information Officer bij Amsterdam UMC, Azam Nurmohamed. Hij benadrukt dat vooral op de spoedeisende hulp of tijdens weekenddiensten directe toegang tot patiëntgegevens essentieel is.

Kostbaar tijdsverlies

Vaak is de patiënt in zo’n spoedsituatie niet bekend bij het zorgpersoneel en als er geen toestemming is geregeld. Daardoor kan belangrijke informatie gemist worden, wat onnodig en kostbaar tijdsverlies kan veroorzaken. Voorheen moesten patiënten per zorgverlener toestemming geven, maar met Mitz gebeurt dit via één centraal platform: MijnMitz.nl. Volgens Nurmohamed maakt dat het overzichtelijker voor patiënten en praktischer voor zorgverleners.

Patiënten kunnen voortaan hun toestemming voor inzage in gegevens regelen via MijnMitz.nl. Mitz registreert alleen de toestemmingen, niet de medische gegevens zelf. Verder vervalt de tijdelijke 24-uurstoestemming in het Amsterdam UMC. In acute situaties kunnen zorgverleners gebruikmaken van de ‘Dossierhouderknop’ in overleg met de patiënt of diens vertegenwoordiger. Hierdoor wordt het dossier van Amsterdam UMC gedeeld met externe zorgaanbieders. Deze keuze is altijd weer in te trekken door de patiënt zelf.

Bestaande toestemmingen overgezet

Toestemmingen die eerder zijn vastgelegd, bijvoorbeeld via Mijn Dossier of aan de balie, zijn inmiddels overgezet naar Mitz. Toch roept Amsterdam UMC patiënten op om hun toestemmingen via MijnMitz.nl opnieuw te controleren en aan te vullen, bijvoorbeeld voor andere zorgsectoren.

Vanaf 20 mei informeert Amsterdam UMC patiënten ook via verschillende kanalen, waaronder Mijn Dossier, Zorgdomein, informatiemateriaal in de wachtkamer en op de site van het ziekenhuis. Ook de zorgprofessionals in Amsterdam UMC krijgen kennissessies over digitale gegevensuitwisseling aangeboden. Om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens meereizen naar andere zorgaanbieders, kunnen patiënten van het Spaarne Gasthuis dit sinds januari ook in één keer regelen via MijnMitz.nl. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe MijnMitz werkt en wat de voordelen van online toestemmingsverlening zijn.

Keuzes maken en vastleggen

Door Mitz krijgt de patiënt meer regie. De patiënt logt in met DigiD en kan direct zijn keuzes maken en vastleggen. Die worden veilig opgeslagen en kunnen op elk moment worden aangepast door de patiënt. Alleen de toestemmingskeuzes worden vastgelegd, medische gegevens niet. Steeds meer regionale zorgaanbieders sluiten aan. In Noord-Holland zijn tientallen huisartsen en apotheken al aangesloten op Mitz. In november 2024 heeft de Nederlandse ggz heeft zich als eerste koepelorganisatie in de zorg verbonden aan het ondersteunen van de uitrol van Mitz.