Amsterdam UMC versterkt koppositie in robotchirurgie

Amsterdam UMC investeert in de toekomst van minimaal invasieve chirurgie met de ingebruikname van twee nieuwe Da Vinci Xi-operatierobots op de locaties AMC en VUmc. Hiermee beschikt het academisch ziekenhuis voortaan over vier van deze geavanceerde systemen, het hoogste aantal in Nederland. De uitbreiding onderstreept de strategische keuze van Amsterdam UMC om koploper te blijven in hoogcomplexe zorg en technologische innovatie.



De inzet van robotchirurgie biedt aanzienlijke voordelen voor zowel patiënt als chirurg. Dankzij de grote precisie, driedimensionale beeldvorming en minimaal invasieve benadering, resulteert de techniek in minder bloedverlies, minder postoperatieve pijn en een sneller herstel. Ook de kans op complicaties is een stuk kleiner.

Steeds meer robotgeassisteerde operaties

Waar operatierobots voorheen voornamelijk werden ingezet bij urologische ingrepen, breidt de toepassing zich nu uit naar long-, hart-, bekken- en darmschirurgie, evenals lever- en pancreasoperaties, niertransplantaties en gynaecologische procedures. Dit betekent ook dat er nu en in de toekomst meer operatierobots nodig zullen zijn. De komst van twee nieuwe Da Vinci Xi systemen bij het AUMC is daar het bewijs van.



Het systeem van de Da Vinci operatierobot stelt artsen in staat om met grote precisie te opereren . Het bestaat uit drie hoofdcomponenten: een bedieningsconsole voor de chirurg, een robot met vier armen - waarvan drie voor instrumenten en één voor de camera - bij de operatietafel en een 3D-beeldvorming systeem dat het operatiegebied haarscherp in beeld brengt. De chirurg bestuurt de robot via handbewegingen, die nauwkeurig worden omgezet in acties van de robotarmen. Trillingen worden automatisch weggefilterd en de fijne instrumenten aan de robotarmen zijn uitzonderlijk wendbaar, waardoor complexe ingrepen met meer controle en precisie kunnen worden uitgevoerd.

Training operatieassistenten

Om de uitbreiding succesvol te ondersteunen, werden veertig operatieassistenten getraind in het Amsterdam Skills Centre. Naast geavanceerde apparatuur vraagt robotchirurgie om multidisciplinaire samenwerking en continue scholing. Het Da Vinci-systeem bestaat uit een bedieningsconsole, een patiëntwagen met vier robotarmen en een 3D-beeldsysteem. Chirurgen bedienen de robot met uiterste precisie, waarbij hun handbewegingen trillingsvrij worden vertaald naar instrumenten die flexibeler zijn dan traditionele tools.



Hoewel robotchirurgie veel voordelen biedt, zijn er ook aandachtspunten. Het systeem is kostbaar en milieubelastend door het gebruik van energie en materialen. Toch wegen de voordelen — zoals verbeterde ergonomie voor chirurgen en betere uitkomsten voor patiënten — voor Amsterdam UMC ruimschoots op tegen de nadelen.



De afgelopen jaren hebben veel Nederlandse ziekenhuizen operatierobots aangeschaft. Vaak wordt gekozen voor een systeem van Da Vinci. Zo werd bij Tergooi MC begin dit jaar de eerste patiënt geopereerd met de nieuwe Da Vinci X operatierobot.