Amsterdamse labs pakken prijzen op Freezer Challenge

In een tijd waarin de zorgsector verantwoordelijk is voor maar liefst 7% van de CO2-uitstoot in Nederland, willen ook Amsterdamse laboratoria graag verduurzamen. Deze inspanningen zijn niet alleen goed voor een gezonde leef- en werkomgeving, maar dragen ook bij aan het behalen van internationale klimaatdoelstellingen. Recentelijk hebben Amsterdamse (lab)afdelingen goede prestaties neergezet in de verduurzaming van hun faciliteiten en zijn daarvoor beloond tijdens de internationale Freezer Challenge. Zoals de naam van de challenge al zegt, gaat het hierbij vooral om het slimmer en duurzamer inzetten van energievretende vriezers in met name laboratoria.

Green Deal 3.0

Deze verduurzamingsinspanningen van Amsterdam UMC zijn met name gebaseerd op de Green Deal 3.0, die onlangs is ondertekend en tot doel heeft de zorgsector te verduurzamen. Om dit ambitieuze doel te bereiken, is in heel Nederland een initiële investering nodig van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Verduurzaming kan op diverse manieren plaatsvinden en op diverse plekken zijn bijvoorbeeld al zonnepanelen en waterstoftechnologie succesvol geïmplementeerd. Tevens heeft digitalisering geholpen bij het verminderen van reiskilometers voor zowel patiënten als medewerkers.

Freezer Challenge gaat voor duurzaamheid

Maar ook door simpelweg slimmer om te gaan met vriezers, kunnen dus echt serieuze energiebesparingen worden gerealiseerd. De acht afdelingen van Amsterdam UMC toonden dit ondubbelzinnig aan tijdens de internationale Freezer Challenge. Deze challenge wordt jaarlijks georganiseerd door My Green Lab, een non-profitorganisatie die wereldwijd de verduurzaming van laboratoria promoot. Binnen Amsterdam UMC coördineert het Centrum voor Duurzame Zorg (CvDZ) de deelname aan deze competitie. Dit jaar namen acht (lab)afdelingen deel, waarvan er dus drie een prijs in de wacht sleepten.

Biobank spaart 650.000 kWh

Een bijzondere vermelding gaat naar De Biobank, die de meeste vriezers aan boord heeft en erin slaagde om meer dan 650.000 kWh per jaar te besparen. Dit komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 262 huishoudens. De Biobank werd daarvoor bekroond met de ‘Top Biorepository Award – Clinical Award’. Eervolle vermeldingen gingen naar de laboratoria Experimentele Vasculaire Geneeskunde en Pathologie.

Opvallend was dat Amsterdam UMC als gehele organisatie ook in de prijzen viel en de ‘Top Clinical Organization Award’ won. Jörg Hamann, hoofd van de Biobank, benadrukte het uitzonderlijke karakter van deze prestatie: “Voor zover ik weet, is deze award nog nooit eerder uitgereikt aan een Europees ziekenhuis. Amsterdam UMC vertegenwoordigt maar liefst 4,5% van alle energiebesparingen in de Freezer Challenge van dit jaar.”

Slim gebruik vriezers

Deelnemers aan de Freezer Challenge moesten gegevens bijhouden over het verduurzamen van hun vriezers, die voornamelijk worden gebruikt voor het bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen Amsterdam UMC zijn er al stappen genomen, zoals het verhogen van de temperatuur van -80 naar -70 graden, wat aanzienlijke energiebesparingen opleverde. Ook benadrukt Hamann het belang van onderhoud en het minimaliseren van onnodig gebruik van vriezers.