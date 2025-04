Aruba zet stap naar drie bevolkingsonderzoeken met nieuw ICT-systeem

Aruba heeft het bevolkingsonderzoek voor borstkanker uitgebreid naar darmkanker en baarmoederhalskanker. Een proces met uitdagingen op meerdere gebieden, ook technisch. De hulp van MedicalPHIT werd ingeschakeld om te ondersteunen bij de selectie en implementatie van een ICT-systeem voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken op borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker.

In 2021 zocht Stichting BOB Aruba (BevolkingsOnderzoek Borstkanker Aruba) een duurzame ICT-oplossing voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij het gebruik en beheer van de omgeving goed zou aansluiten bij de eindgebruiker en zou voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.



Hierbij was een rol weggelegd voor MedicalPHIT, dat in eerste instantie via een Quickscan alle proces- en implementatie-issues in kaart bracht, als basis voor een marktconsultatie. De keuze viel op het Unified Screening Platform (USP) van Radventure, waarmee in oktober 2024 live gegaan is.



“Toen waren de gesprekken al gevorderd over uitbreiding naar twee andere vormen van bevolkingsonderzoek, namelijk voor darmkanker en voor baarmoederhalskanker”, vertelt Nanine Ponson (directeur van Stichting ABO en voorheen operationeel manager bij Stichting BOB Aruba). “Daarbij werd de bestaande leverancier gepolst over de mogelijkheid om met hun ICT-systeem ook deze bevolkingsonderzoeken te ondersteunen.”

Gelukkig toeval

Aruba wilde al langer vanuit het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) een programma opstarten voor bevolkingsonderzoek naar darm- en baarmoederhalskanker. “Voor 2023 was het nog onduidelijk wie de algemene screeningorganisatie moest worden”, vertelt Ponson. “Stichting BOB Aruba was er op dat moment nog niet op ingericht. De wens was er van alle kanten en de businesscase was al opgesteld. Ook Stichting CORESA was in 2022 opgezet om bewustheid rondom darmkanker en screening te verhogen.”



De vliegende start in de zomer van 2023 was te danken aan enkele medewerkers van de directie Volksgezondheid, die de overstap maakten naar een sleutelrol in de opzet en implementatie van de twee nieuwe screeningsprogramma’s, vervolgt Ponson. “De een ging naar het ziekenhuis, en een tweede naar de AZV. Met hen werd een commissie opgesteld, met betrokkenheid van de epidemioloog van de directie volksgezondheid.”



Wat volgde was – zoals Ponson het noemt – een proces van hectisch pragmatisme. “Er moest heel veel gebeuren. Juridische, technische, personele en organisatorische knopen moesten worden doorgehakt. Er moest eerst een uitvoeringskader worden geschetst. Er moest besloten worden op welk punt de huisartsen en het ziekenhuis meegenomen moesten worden in het proces. Er moest een laboratorium voor analyse gekozen worden. En wie zou de bevolkingsonderzoeken financieren? Op het eiland is het gezondheidszorgsysteem nog vooral gefocust op curatieve zorg, dus een financiële herstructurering was nodig om dit te regelen.”

Opnieuw Quickscan

Opnieuw werd MedicalPHIT bij het proces betrokken. Nu om via een Quickscan de processen voor de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker en baarmoederhalskanker in kaart te brengen en te onderzoeken of het mogelijk zou zijn die uit te voeren met hetzelfde systeem waarvoor al voor Stichting BOB Aruba was gekozen.



Er kwam wel het een en ander bij kijken, vertelt Nadia Takke, consultant bij MedicalPHIT.

“Aanpassingen door de leverancier waren nodig om het systeem geschikt te maken voor alle drie de bevolkingsonderzoeken. In oktober 2024 is het systeem live gegaan voor de borstkankerscreening. Dat betekent dat het personeel inmiddels de benodigde praktijkervaring heeft opgebouwd. Kinderziektes, waaronder migratie-issues, zijn grotendeels opgelost.”



In Nederland was het niet mogelijk geweest om zo snel tot deze livegang te komen, zegt Takke. “Het aantal zorgverleners hier op het eiland is beperkt en alle huisartsen hebben hetzelfde systeem. En de beheerders daarvan zijn ook de beheerders van het systeem van Stichting ABO. Die korte lijnen hebben erg geholpen om zo snel te kunnen starten.”

