ASZ zet reuzestappen met ziekenhuiszorg aan huis

Het aanbieden van ziekenhuiszorg aan huis is voor het ASZ een onmisbare pijler geworden. Met name ook gedreven door de steeds verder groeiende druk op de zorg. Daarnaast verwacht het ASZ in de (nabije) toekomst ook een golf van nieuwe chronische en oudere patiënten.

“Verpleegkundige zorg thuis spaart een ziekenhuisbezoek uit, of zorgt ervoor dat een patiënt eerder naar huis mag na een opname”, vertelt Claudia Jonker. Zij is afdelingshoofd van ThuisBeter, de nieuwe naam voor de dienst die tot dit jaar onder de naam Transmurale Zorg opereerde.

Ziekenhuiszorg aan huis

Het ThuisBeter team van het ASZ verzorgt handelingen die voorheen alleen op de polikliniek of in de kliniek uitgevoerd konden worden. Steeds vaker roepen medisch specialisten de hulp in van het ThuisBeter team. Met name ook omdat het in het ziekenhuis blijven leveren van alle zorg steeds lastiger wordt en in toe toekomst waarschijnlijk helemaal niet meer zal lukken. Daarnaast kan de zorg van ThuisBeter ook op verzoek van patiënten ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan palliatieve sedatie.

Technische innovatie en betere geneesmiddelen leveren ook een belangrijke bijdrage aan de mogelijkheid om zorg veilig thuis aan te kunnen bieden. Daarbij speelt ook het instrueren van patiënten zodat zij zelfstandig om leren gaan met medicatie of hulpmiddelen. Ook dat is een taak van het ThuisBeter team.

“Alleen maar het verplaatsen van zorg is voor de toekomst niet genoeg, dan spaar je er geen capaciteit mee uit. Het moet efficiënter en gerichter en dat lukt ook. Bepaalde medicijnen bij kanker kunnen tegenwoordig eenvoudiger worden toegediend, met een injectie in plaats van een infuus. Daardoor kan het makkelijker thuis. Maar ook een infuus, waarvoor bijvoorbeeld een patiënt met longkanker voorheen regelmatig naar de dagbehandeling kwam, kan nu vaak thuis worden gegeven”, vertelt Jonker.

Zorg gaat altijd door

Het steeds vaker aanbieden van ziekenhuiszorg thuis past ook in de meerjarenstrategie van het ziekenhuis. Het motto daarbij is dat de zorg altijd door moet gaan. Zo wil het ASZ de groeiende zorgvraag het hoofd kunnen bieden, zelfs als de capaciteit van het ziekenhuis en personeel gelijk blijft.

Op dit moment bestaat het team van ThuisBeter uit achttien verpleegkundigen. Die hebben bijna allemaal een specialisatie en ruime ervaring. In tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen, die deze vorm van zorg thuis onderbrengen bij thuiszorgorganisaties, heeft het ASZ gekozen om deze expertise in eigen huis te houden.

Wij ervaren het als een groot voordeel dat onze verpleegkundigen deel uitmaken van het ziekenhuis. Zij kennen onze behandelaren en apothekers en kunnen direct contact met hen leggen als dat nodig is. En ze hebben wanneer ze bij de patiënt zijn toegang tot het dossier. Door de korte lijnen is er veel vertrouwen, zijn minder overdrachten nodig en houden wij de patiënt makkelijker in het vizier”, besluit Jonker.

Zoals gezegd, het ASZ is een van de ziekenhuizen die ziekenhuiszorg thuis aanbiedt. Ook bij het Isala is dit een belangrijke dienst geworden. Dat ziekenhuis streeft ernaar om uiteindelijk een kwart van alle zorg die normaliter in het ziekenhuis geleverd wordt, bij patiënten thuis aan te bieden.