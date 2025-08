Autoscriber bij Treant, subsidie voor lyme-test en bestuurswisseling

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de inzet van Autoscriber bij Treant, subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe, snellere, Lyme-test en een samenwerking tussen Microsoft en Dacadoo om digitale gezondheidsoplossingen te verbeteren met behulp van generatieve en agentische AI. Verder ook aandacht voor de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)

AI verlicht administratieve last bij Treant

Treant Zorggroep maakt gebruik van AI om administratieve lasten te verlichten en zo meer aandacht te geven aan patiënten. Een belangrijke stap hierin is de inzet van Autoscriber, een AI-ondersteunde tool die gesprekken tussen zorgverlener en patiënt automatisch omzet in gestructureerde verslagen voor het patiëntendossier.

Autoscriber registreert niet alleen het gesprek, maar genereert ook nauwkeurige samenvattingen van de anamnese, bespreking en conclusies, inclusief begrijpelijke uitleg voor patiënten. Kinderarts Frank van de Kracht noemt het contact met patiënten aanzienlijk prettiger, omdat multitasken tijdens het consult niet meer nodig is. Hij ziet ook bij collega’s een hogere tevredenheid en meer energie tijdens spreekuren.

Na een succesvolle test met de vakgroepen Kindergeneeskunde, Neurologie en Medische Psychologie wordt Autoscriber nu breder uitgerold binnen Treant. De ICT-afdeling speelt hierin een ondersteunende rol door te zorgen voor de benodigde hardware en gebruikersondersteuning. De toepassing van AI past binnen Treants bredere strategie voor zorgtransformatie.

Subsidie voor nieuwe ‘Lyme test’

Onderzoekers van de Universiteit Twente en UT-spin-off ECsens ontwikkelen, samen met Vysens en InnatOss, een nieuwe test voor de ziekte van Lyme. De diagnose van deze infectieziekte is momenteel moeilijk, vooral in een vroeg stadium, wat kan leiden tot langdurige klachten zonder juiste behandeling.

De nieuwe test maakt gebruik van het innovatieve ESPRIT-platform, dat meerdere technologieën combineert en ook toepasbaar is voor andere ziekten. De test moet snel en betrouwbaar zijn en gezondheidsproblemen voorkomen. Het project ontvangt bijna twee miljoen euro subsidie via het EFRO-Oost programma, dat slimme innovaties in Oost-Nederland stimuleert. Het platform heeft internationale potentie.

Microsoft werkt zorgtransformatie met AI

Dacadoo werkt samen met Microsoft om digitale gezondheidsoplossingen te verbeteren met behulp van generatieve en agentische AI. Daarvoor wordt onder andere het Digital Health Engagement Platform (DHEP) van Dacadoo gekoppeld aan Microsofts cloud- en AI-technologieën, zoals Azure AI Foundry. Deze samenwerking richt zich op de ontwikkeling van realtime, gepersonaliseerde gezondheidsreizen en waardegedreven oplossingen voor verzekeraars, zorgverleners en retailgezondheid.

Met Microsoft Azure wordt bedrijfsniveau beveiliging, schaalbaarheid en naleving van wet- en regelgeving gewaarborgd. De eerste gesprekken met verzekeraars over integratie zijn al gestart. Gezamenlijk willen de bedrijven een nieuwe standaard zetten in digitale gezondheidszorg, waarbij elementen zoals de Health Score, het Wheel of Life en de Risk Engine centraal staan voor inzicht en preventie.

Nieuwe voorzitter RGS

Met ingang van vandaag (1 augustus 2025) is J.I. (Jonneke) Eikelboom door het federatiebestuur van de KNMG benoemd tot voorzitter van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Jonneke, die de medio maart vertrokken Roel Bennink opvolgt, is sinds 2011 werkzaam als klinisch geriater in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daarnaast was zij tot heden opleider klinische geriatrie en voorzitter van het Concilium Geriatrie.

“Jonneke Eikelboom beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en is al een aantal jaar actief als lid en vicevoorzitter van de RGS. De afgelopen maanden heeft zij bovendien opgetreden als waarnemend voorzitter. Zowel het federatiebestuur als het dagelijks bestuur van de RGS heeft de samenwerking als zeer prettig ervaren en heeft er alle vertrouwen in dat zij haar nieuwe rol als voorzitter met verve zal vervullen”, aldus Jurriaan Penders, voorzitter van de KNMG.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.