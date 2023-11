Award voor project digitale pathologie bij VieCuri

VieCuri professionals hebben met succes een digitaliseringsproject geleid voor de afdeling pathologie. In het ziekenhuis is al in januari 2023 gestart met het gebruik van het digitale Picture Archiving and Communication System, kortweg PACS. Daarmee kan weefsel, dat gescand is op een hoge resolutie, uitvergroot worden op een beeldscherm. Tot voor kort moesten pathologen hiervoor gebruik maken van een microscoop, maar dankzij inzet van het nieuwe systeem wordt de microscoop nu verdrongen.

Inspiratiebron

Deze innovatie, uitgevoerd door de afdelingen MICT en Klinische Pathologie, is vanwege de (vrijwel) volledige digitalisering ook een inspiratiebron voor andere ziekenhuizen. De inspanningen van VieCuri en leverancier Sectra zijn daarom gehonoreerd met de Computable Award in de categorie Digitale Transformatie. De jury is met name lovend over de prestaties op het gebied van complexiteit, toegevoegde waarde, innovatie en de rol van de leverancier. “Dit project belooft een nieuwe standaard te worden in de gezondheidszorg en zal naar verwachting de diagnose en behandeling van patiënten aanzienlijk verbeteren.”

Analyses zonder microscoop

Pathologen hebben altijd weefsel en cellen van patiënten geanalyseerd door ze onder een microscoop op glaasjes te bekijken. Dit tijdrovende proces is verleden tijd dankzij het nieuwe digitale systeem. Het voordeel van digitale pathologie is dat het gescande weefsel direct beschikbaar is voor onderzoek, zonder de noodzaak van voorbereidend werk. Pathologen kunnen nu elke gewenste mate van vergroting instellen en soepel inzoomen, wat het meten en analyseren van weefsel veel eenvoudiger maakt.

Beelden pathologie delen

Bovendien biedt dit systeem de mogelijkheid om gescand weefsel tijdens klinische besprekingen of multidisciplinaire overleggen te delen, waardoor de samenwerking tussen zorgverleners verbetert. Ook wordt het delen van beelden met andere ziekenhuizen aanzienlijk vereenvoudigd, waardoor patiëntgegevens snel en efficiënt kunnen worden uitgewisseld. Het initiatief om de afdeling pathologie grootschalig te digitaliseren is onderdeel van het bredere project Digitale Pathologie, dat in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het MUMC+ in Maastricht digitale beeldverwerking en uitwisseling in Limburg mogelijk maakt. Het Zuyderland ziekenhuis is inmiddels ook aangesloten bij dit innovatieve project.