Baby met brandwonden behandeld met gekweekte huid

In het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis is voor het eerst in Nederland een baby met ernstige brandwonden behandeld met gekweekte huid afkomstig van de baby zelf. Van de baby was zeventig procent van het lichaamsoppervlak verbrand. In een laboratorium werden kleine gezonde stukjes huid van de baby gebruikt om nieuwe huidcellen te kweken. Vervolgens kon de gekweekte huid op de brandwond worden teruggeplaatst. Dit kon dankzij de DenovoSkin-behandeling.

De baby was de jongste patiënt ooit die de DenovoSkin-behandeling heeft ondergaan, buiten een onderzoekssetting. De behandeling is een innovatieve techniek waarbij een klein stukje gezonde huid van de patiënt wordt gebruikt om in het laboratorium nieuwe huidcellen te kweken. Deze gekweekte huid wordt teruggeplaatst op de wond. Omdat het om het eigen weefsel van de patiënt gaat, is de kans op afstoting minimaal. Deze huidtransplantatiemethode zorgt voor snellere genezing en aanzienlijk minder littekenvorming.

Innovatie in brandwondenzorg

DenovoSkin werkt anders dan de behandelingen die tot nu toe worden toegepast. Bij reguliere behandelingen wordt huid uit gezonde delen gehaald van bijvoorbeeld de rug of de dijen. Deze dunne laag huid bevat voornamelijk opperhuid, met weinig lederhuid, wat essentieel is voor een goed herstel. Maar wanneer de lederhuid ontbreekt, is de kans heel groot dat er littekenweefsel ontstaat. Dat zorgt voor grote, pijnlijke littekens die de bewegingsvrijheid van patiënten kunnen beperken.

Bovendien is er bij grote brandwonden soms niet genoeg gezonde huid beschikbaar om de brandwonden te bedekken. Door huidcellen uit de eigen huid van de patiënt te kweken, kan er veel meer huid worden gecreëerd en kunnen ook grote brandwonden worden behandeld zonder dat er schade aan andere delen van het lichaam wordt aangericht.

Herstel verloppt voorspoedig

Trauma- en brandwondenchirurg in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis, Kees van der Vlies vertelt dat de baby succesvol is geopereerd en goed herstelt. “Wij zijn trots dat we deze behandeling hebben kunnen toepassen. Het maakt echt een verschil voor patiënten met ernstige, grote/uitgebreide brandwonden en draagt bij aan een betere levenskwaliteit. Deze innovatieve methode biedt veelbelovende vooruitzichten voor de toekomst van brandwondenzorg.”

De DenovoSkin-behandeling werd klinisch getest door het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis samen met het Zwitserse biotechbedrijf CUTISS AG, dat de techniek heeft ontwikkeld, en onderzoekscentrum Wyss Zurich. Deze samenwerking heeft gezorgd voor de verdere ontwikkeling van deze innovatieve behandeling, die momenteel wordt geëvalueerd voor toekomstige toepassingen binnen de brandwondenzorg.

Lichaamseigen materiaal

Inmiddels zijn er op meer gebieden onderzoeken om te kijken of de kans op afstoting wordt verkleind wanneer er lichaamseigen materiaal wordt gebruikt bij de behandeling. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van het LUMC waarbij geherprogrammeerde stamcellen worden toegediend aan patiënten met een nieuwe donornier. Tijdens het onderzoek wordt in eerste instantie de veiligheid van de therapie getest. In een later stadium van het onderzoek wordt gekeken of de behandeling ook voorkomt dat de donornier wordt afgestoten. Het LUMC is het eerste ziekenhuis in Europa dat hieraan werkt.