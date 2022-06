Babyconnect: doe mee met digitale gegevensuitwisseling

Veilige digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Vanaf 2020 werken verschillende regionale partnerschappen aan de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Maar wat als jouw VSV of zorgorganisatie nog niet meedoet? Dit is een vraag die vaak binnenkomt bij VIPP Babyconnect.

Schaalgrootte digitale gegevensuitwisseling doet er toe

Nienke Lemstra, projectleider GERRIT (partnerschap Noord-Nederland): “We bereiken natuurlijk het grootste resultaat als álle zorgverleners van de praktijken en VSV’s meedoen. We krijgen nu al de vraag ‘wat als wij als verloskundige nu doorverwijzen naar een VSV dat nog niet meedoet?’ In Noord-Nederland verwijzen we in de hele regio naar elkaar. We zijn gestart met 3 VSV’s en hebben een groei gemaakt dankzij de aansluiting van twee nieuwe VSV’s. We hopen het hele werkgebied Noord-Nederland te kunnen bereiken en voor hen digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken.”

VSV en regionale partnerschappen

Ieder VSV en integrale zorgorganisatie (IGO) kan nog tot uiterlijk 31 maart 2023 aansluiten bij een bestaand regionaal partnerschap. De penvoerder kan hier subsidie voor aanvragen. Een nieuw partnerschap vormen is echter niet meer mogelijk. De regionale partnerschappen zijn volop bezig met hun implementatietrajecten, dus de instappende VSV’s sluiten aan bij een project dat al loopt. Omdat de aansluiting van een extra VSV/IGO een inspanning vraagt voor zowel de regio als voor de penvoerder, is het van belang om je zo spoedig mogelijk aan te melden bij het landelijke programmabureau of bij de coördinerende projectleider van het regionaal partnerschap waarbij jouw VSV wil aansluiten. Zij kunnen de VSV of IGO ook ondersteunen bij het implementeren van digitale gegevensuitwisseling.



Wie meer wil weten over regionale partnerships of andere vragen heeft kan meedoen met een digitaal vragenuurtje dat op iedere eerste donderdag van de maand plaatsvindt. Het eerstvolgende is op 7 juli van 16.00 tot 17.00.