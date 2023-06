Belang digitalisering benadrukt op dag van digitale zorg

Maastricht UMC+ schetste vorig jaar oktober in de visie ‘Strategie Digitale Zorg 2025’ de ambitie om koploper in Nederland te worden op het gebied van digitalisering. Volgens het bestuur van MUMC+ is digitaliseren niet langer een wens maar noodzaak. Maastricht UMC+ zet dus volop in op digitale oplossingen en heeft op dit gebied al sterke praktijkvoorbeelden: zoals een app die patiënten helpt bij hartritmestoornissen (de TeleCheck-AF) en de app ‘MijnIBDCoach’ voor mensen met chronische darmklachten.

MUMC+ toont digitale oplossingen

De zorginstelling stelt nu als het eerste universitaire ziekenhuis BeterDichtbij beschikbaar aan alle polipatiënten. Patiënten krijgen automatisch een uitnodiging voor de veilige app als zij een poli-afspraak hebben. Zo kunnen zij eenvoudig en laagdrempelig contact hebben met de eigen zorgverlener(s) of de afdeling. In de centrale hal van het UMC+ konden patiënten en zorgverleners op de Dag van de Digitale Zorg tijdens een markt alles te weten komen over de digitale oplossingen die het ziekenhuis inzet.

Maastricht UMC+ benadrukte het belang van digitalisering tijdens een markt op de Dag van de digitale zorg. Zo kunnen alle patiënten nu de BeterDichtbij-app gebruiken voor contact met hun behandelaren. Op de foto vlnr: Myrthe van Merkerk (projectmanager BeterDichtbij), Lian Angelino (projectmanager BeterDichtbij), Godfried Bogaerts (directeur BeterDichtbij), Nicole van Eldik (programmamanager Digitale zorg en kinderarts MUMC+) en Eric Edelman (projectcoördinator MUMC+).

Maastricht UMC+ begon in april 2021 een pilot om patiënten via de BeterDichtbij-app met hun arts of andere zorgverlener te laten communiceren. Het universitaire ziekenhuis startte met de vakgroepen Obstetrie & Gynaecologie, Orthopedie en Kindergeneeskunde. Maastricht UMC+ was het eerste UMC dat BeterDichtbij inzette in de volwassenenzorg.

Inzet digitaal contact Saxenburgh

Het Saxenburgh Medisch Centrum vierde gisteren ook feest met medewerkers en patiënten, in de centrale hal van het nieuwe ziekenhuisgebouw in het Overijsselse Hardenberg. Alle patiënten van Saxenburgh kunnen inmiddels BeterDichtbij gebruiken. Zij beslissen samen met hun behandelaars wordt beslist of en op welke manier digitaal contact het beste past.

Karin Zwager, CMIO (chief medical information officer) en kinderarts bij Saxenburgh Medisch Centrum, zegt hierover: “Digitaal contact is eigenlijk altijd mogelijk. Als blijkt uit het overleg dat we elkaar echt even moeten zien, dan maken we alsnog een afspraak in het ziekenhuis. Samen met de patiënt wordt gekeken wat het beste past. Veel patiënten en vooral ouderen, vinden het een prettig hulpmiddel. Het is onderzocht dat leeftijd hierin geen rol speelt. En bij twijfel kan er altijd alsnog een fysieke afspraak gemaakt worden.”

Digitalisering poliprocessen

Eerder dit jaar gingen ook Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam en Schiedam en het Zaans Medisch Centrum in Zaandam over naar het automatisch uitnodigen van patiënten voor BeterDichtbij. Ook zette het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam stappen in het digitaliseren van poliprocessen via onder meer BeterDichtbij.

Op dit moment kunnen zo’n 530.000 Nederlanders gebruik maken van BeterDichtbij. In totaal vonden er al meer dan 1,4 miljoen app-gesprekken plaats tussen zorgverleners en patiënten. Zo’n 45 zorgorganisaties -vooral ziekenhuizen maar ook thuiszorgorganisaties en revalidatiecentra – zijn aangesloten op BeterDichtbij. De app begon als initiatief van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Sinds januari 2022 neemt ook koepelorganisatie NVZ deel in het platform.