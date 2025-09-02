Belgische digitale zorgapp telt 1,5 miljoen gebruikers

In België heeft het digitaal gezondheidsportaal Mynexuzhealth inmiddels 1,5 miljoen actieve gebruikers weten te bereiken. De app is in 2016 opgestart als joint venture tussen UZ (universiteitsziekenhuis) Leuven en Cegeka. Inmiddels is het in minder dan tien jaar uitgegroeid tot het grootste patiëntportaal van onze zuiderburen. De app is het portaal voor veertig ziekenhuizen in België. Het afgelopen jaar raadpleegden patiënten via de app meer dan 4 miljoen afspraken en bijna 6 miljoen medische verslagen.

Mynexuzhealth zorgt volgens de gebruikers voor een transparante en heldere communicatie. Zo krijgen de gebruikers een handig overzicht van afspraken en medische verslagen. “Ook over de gebruiksvriendelijkheid van de app horen we veel positieve feedback”, zegt hoofdarts in UZ Leuven, professor doctor Gert van Assche.

Versnipperde communicatie

De sterke groei toont volgens hem aan dat er een stijgende behoefte is aan transparante en toegankelijke digitale zorg. Patiënten die zorg nodig hebben bij verschillende artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen vinden vaak hun weg niet in de overvloed aan apps en systemen. Het grote aanbod aan versnipperde informatie leidt tot verwarring. Mensen moeten vaak schakelen tussen verschillende apps voor afspraken, medische dossiers, communicatie met zorgverleners en medicatiebeheer. In België zijn er momenteel 28 goedgekeurde gezondheidsapps.



Om mensen meer de regie te geven over hun eigen gezondheid, ontwikkelt Nexuzhealth digitale tools om inefficiënte patiënttrajecten en versnipperde zorg te doorbreken. De app Mynexuzhealth brengt medische gegevens, afspraken, verslagen en communicatie met zorgverleners samen op één centrale en veilige plaats. Met succes, want patiënten gebruiken de app gemiddeld meer dan twee keer per week.



Van Assche vertelt dat UZ Leuven gezien het succes veel inspanningen doet om het gebruik van Mynexuzhealth te stimuleren en om patiënten ermee op weg te helpen. “We streven ernaar om een zo papierloos mogelijk ziekenhuis te zijn”, voegt hij toe. Volgens de CEO van Nexuzhealth, Gertie Delande weerspiegelt het hoge gebruik van de app het vertrouwen van patiënten en van zorgverleners.

Mynexuzhealth in cijfers

De afgelopen twaalf maanden werden via de app onder meer:

4,1 miljoen afspraken geraadpleegd;

5,7 miljoen medische verslagen bekeken;

5,2 miljoen documenten en beelden opgevraagd;

300.000 labresultaten ingezien.

Nederland heeft geen vergelijkbare app; wel wordt er in toenemende mate ingezet op PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen) en het in functionaliteit meer beperkte Mijn Gezondheidsoverzicht van VWS, om elke Nederlander toegang te geven tot zijn of haar medische data. Volgens Stichting MedMij gebruikten 490.515 Nederlanders in 2023 een PGO; in 2024 groeide dit tot 571.000 gebruikers. Zij haalden in totaal ruim 1,6 miljoen keer gezondheidsdata op tussen januari en december 2024.

Uit het meest recente onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat patiënten actief blijven kiezen voor het gebruik van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), ondanks beperkingen. Het onderzoek laat zien dat de meeste gebruikers er succesvol in slagen een PGO-account aan te maken en in te loggen, maar dat het ophalen van gegevens, vooral van huisartsen en ziekenhuizen, nog vaak tegenvalt.